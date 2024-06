Amazon, Apple et Google proposent tous les trois des clés ou des boîtiers TV qui, une fois connectés à un écran, donnent accès à des films et des séries (Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, etc.), à des jeux vidéo ainsi qu’aux boutiques d’applications App Store, Google Play Store et Amazon. Vous pourrez même accéder aux chaînes de télé classiques. Conseils et prise en main des modèles incontournables.

Pourquoi acheter une clé ou un boîtier TV ?

Si votre téléviseur n’est pas un modèle connecté, si vous ne disposez que d’un écran d’ordinateur ou si vous utilisez un vidéoprojecteur, une clé TV connectée à Internet vous donnera accès à différents divertissements : films et séries de Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+, plateformes de jeux vidéo, musique, radio, applis de coaching sportif ou de recettes de cuisine, etc. Vous pourrez aussi accéder aux chaînes de télé classiques. Enfin, ces petits appareils, également appelés « adaptateurs Smart TV », permettent de projeter à l’écran les contenus de son smartphone (photos ou vidéos, par exemple). Tous ces services sont présentés au sein d’une interface propre à chaque fabricant, qui se ressemblent toutes. Attention, les services proposés exigent tout de même un compte avec des identifiants, souvent avec un abonnement payant. Une clé ou un boîtier sont très pratiques aussi pour emporter tous ses services avec soi en vacances.

Nous avons pris en main 3 des principaux modèles disponibles sur le marché. Notre choix s’est porté sur les versions 4K (certains proposent une clé identique en Full HD), à privilégier. L’immense majorité des téléviseurs vendus aujourd’hui sont en effet compatibles 4K, la plupart des vidéoprojecteurs aussi. Sans surprise, elles sont un peu plus chères.

Google Chromecast avec Google TV 4K (69,99 €)

La Chromecast 4K fonctionne avec le système d’exploitation Google TV. Il s’agit d’une petite clé légère facile à emporter partout livrée avec une télécommande bien pensée.

Installation Le guide d’installation fourni dans la boîte est à la hauteur de la tâche : simple. Parmi les étapes, il faut néanmoins télécharger l’application Google Home sur son smartphone (Android ou iOS), saisir le mot de passe wi-fi et du compte Google (indispensable pour utiliser la Chromecast). L’utilisateur, guidé pas à pas, achèvera l’installation sans difficulté particulière. On apprécie l’étape qui permet de sélectionner dans une liste les services qui nous intéressent et épargne d’encombrer l’interface avec des applis dont on ne se sert pas… qu’on pourra télécharger ultérieurement au besoin.

Interface et navigation La télécommande livrée avec la Chromecast 4K offre une prise en main agréable, l’arrondi de sa coque arrière n’y est pas étranger. Ses boutons tombent sous le pouce, et en haut, la molette de sélection s’avère précise. Grâce à cette télécommande bien pensée, la navigation dans l’interface est simple. Quelques réserves sur la présence de touches d’accès direct à Youtube (qui appartient à Google) et à Netflix (touche qui découle d’un accord commercial). Amazon fait de même, seul Apple livre une télécommande épurée, une neutralité plus appréciable.

Contenus mis en avant, recommandations… L’interface est classique, ordonnée en haut de page en trois onglets principaux (Films, Séries, Applis). À noter que pour les applis, Google a choisi de n’en présenter qu’une poignée plutôt que d’afficher son Play Store dans les grandes largeurs. Le géant préfère que l’utilisateur formule sa recherche plutôt que de lui présenter les applis disponibles.

Contenus accessibles Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Deezer, Arte, M6+, TF1+, MolotovTV… On retrouve dans la Chromecast toutes les applis de streaming classiques. En revanche, l’offre de jeux est succincte, pour ne pas dire inexistante.

Assistant vocal La touche d’accès direct à l’assistant vocal encourage son utilisation. Rechercher une appli ou formuler une requête (« montre-moi des films pour la famille » ; « quel temps fait-il à Paris ») s’avère plus pratique par la voix que par le clavier à l’écran.

Connectique et stockage La Chromecast 4K se connecte à l’écran via un connecteur HDMI et est alimentée par un port USB-C. La connexion à Internet passe par le wi-fi (pas de port Ethernet). Elle offre 8 Go en interne pour stocker des contenus téléchargés.

Les prix des clés TV Google Chromecast

Chromecast avec Google TV HD 39,99 €

Chromecast avec Google TV 4K 69,99 €

Amazon Fire TV Stick 4K (69,99 €)

La Fire TV Stick d’Amazon est une solution de streaming simple, complète et efficace.

Installation La Fire Stick d’Amazon est sans doute celle qui s’intègre le plus harmonieusement puisqu’il s’agit d’une simple clé HDMI à brancher au dos du téléviseur. Il faudra aussi la brancher au secteur. Au démarrage, après plusieurs mises à jour logicielles longues et fastidieuses, nous avons dû nous connecter à un compte utilisateur, comme avec les autres clés ou boîtiers TV. L’opération est simple si vous disposez déjà d’un compte Amazon (il suffit de scanner un QR code), sinon, il faudra le créer en quelques étapes. Amazon guide l’utilisateur en lui suggérant le téléchargement de certaines applications populaires (Netflix, TF1+, France.tv, Disney+) puis thématiques (du cinéma avec Filmo, myCanal ou Apple TV+, par exemple, de la musique avec Spotify ou encore des réseaux sociaux comme Twitch ou TikTok).

Interface et navigation L’écran d’accueil ainsi personnalisé permet de choisir ensuite les contenus à regarder. La télécommande fournie (piles livrées dans la boîte) intègre une molette de navigation et les classiques boutons d’accueil, de retour, de volume. Elle propose aussi 4 boutons d’accès direct, deux pour ses propres services Amazon Music et Prime Video, un pour l’incontournable Netflix, le dernier vers les applications téléchargées par l’utilisateur. L’interface est claire et la navigation intuitive et hyper fluide. Pratique, Amazon agrège les flux de télé en direct des applications qui le proposent (France.tv, Molotov, etc.).

Contenus accessibles Si vous disposez d’un abonnement Prime, vous aurez déjà accès à un catalogue assez fourni de films, de séries et de documentaires. Mais Amazon réserve certains contenus (cinéma, sport) à certaines chaînes qu’il vend en supplément. Et bien sûr, Amazon est distributeur des autres services de streaming. Enfin, vous pourrez accéder à des jeux via le service Amazon Luna. Ce service, facturé 9,99 €/mois, donne accès à une centaine de jeux vidéo.

Assistant vocal Sur la télécommande, un bouton donne un accès direct à Alexa, l’assistant vocal maison. C’est l’un des plus performants du marché. Recherchez une application, un programme, un contenu, un titre de musique, une information sur Internet… Il a réponse à tout.

Connectique et stockage La Fire Stick 4K intègre 2 Go de stockage. Outre le connecteur HDMI à connecter à l’écran ou au vidéoprojecteur, elle intègre un port micro-USB dédié à l’alimentation électrique.

Les prix des clés TV Amazon Fire

Fire Stick Lite 34,99 €

Fire Stick HD 44,99 €

Fire Stick 4K 69,99 €

Fire Stick 4K Max 79,99 €

Fire TV Cube 159,99 €

Lire aussi Films et séries - Les principaux services de streaming

Apple TV 4K 2022 (189 €)

L’Apple TV 4K est plus volumineuse que les clés d’Amazon et de Google, mais reste assez légère pour être transportée au besoin. Elle est livrée avec une télécommande.

Installation L’Apple TV exige de disposer d’un compte Apple. Si vous utilisez déjà un iPhone ou un autre appareil Apple (iPad, Apple Watch), la connexion sera facilitée puisqu’il ne sera pas nécessaire de saisir votre mot de passe. Nous avons acheté l’Apple TV 4K dotée d’un port Ethernet, nous l’avons donc connectée à Internet par cette liaison filaire. Mais le boîtier est aussi vendu dans une version « wi-fi only » à 169 €.

Interface et navigation Apple habille son écran d’accueil d’une bande annonce de film ou d’une série, puis propose immédiatement diverses applis, fidèles à ce qu’on connaît sur un iPhone ou un iPad. Les applis Apple (Musique, Photos, Facetime, Arcade, Activité, etc.) y côtoient celles que vous pourrez télécharger dans l’App Store. La navigation est hyper simple, la télécommande bien pensée (mieux que celle de la précédente Apple TV, dont le pavé tactile était très imprécis).

Contenus accessibles L’Apple TV est très complète. Déjà, l’appli TV+, le service de streaming d’Apple, donne accès à un catalogue assez riche de films et de séries (l’abonnement coûte 9,99 €/mois). Et l’App Store permet de télécharger à peu près n’importe quelle application : les concurrents Amazone Prime Video, Disney+, Netflix, Max, mais aussi Youtube et les applis des chaînes de télé plus classiques comme TF1+, M6+, Canal+, Arte ou France.tv. Les chaînes publiques mettent leurs contenus gratuitement à disposition, quand les chaînes privées tentent de développer leurs offres payantes. Toutes permettent d’accéder au direct. L’Apple TV propose aussi un large catalogue de jeux dans son offre Arcade ou dans son App Store.

Assistant vocal Siri, l’assistant vocal maison, est intégré et accessible directement via un bouton dédié sur le côté de la télécommande. Cet assistant facilite beaucoup les recherches.

Connectique Cette Apple TV avec port Ethernet est équipée d’une sortie HDMI 2.1 que l’on connecte au téléviseur. Seul le câble d’alimentation est fourni, et elle ne dispose pas de port USB pour connecter un disque dur ou une clé USB !

Les prix des clés Apple TV 4K

Apple TV 4K wi‑fi 169 €

Apple TV 4K wi‑fi et Ethernet 189 €

L’écran d’accueil de l’Apple TV.

Les clés TV des autres fabricants

De nombreux fabricants proposent leurs propres clés de streaming. Mais attention, toutes ne sont pas certifiées. Si ces clés alternatives fonctionnent avec le système d’exploitation de Google, pour profiter de tout l’environnement applicatif associé, il est indispensable d’obtenir l’accord officiel de Google, qui exige certaines spécifications techniques. Netflix et les autres services de streaming imposent aussi aux fabricants leur propre cahier des charges. Ces processus longs et complexes écartent des myriades de fabricants méconnus, dont les produits souvent vendus à bas prix n’offrent pas d’accès direct aux principales applications de streaming.

En revanche, une fois certifiées, comme c’est le cas pour Xiaomi, Strong ou encore Nvidia, ces clés TV s’avèrent être des alternatives crédibles à celles des géants du secteur. L’expérience utilisateur y est tout aussi satisfaisante. Repérer les produits certifiés est simple : les emballages sont bardés des logos des partenaires Google, Netflix, Youtube, Prime Video ou encore Disney+ !

La Nvidia Shield TV Pro (219 €) et la Strong SRT 41 (60 €), deux clés TV certifiées par Google et les principaux services de streaming.