Apple TV+ Tarif en hausse de… 40 % !

Après Amazon Prime Video, Netflix et Disney+, Apple augmente à son tour le prix de son offre de streaming vidéo Apple TV+, qui passe de 4,99 € à 6,99 €/mois. Son service de streaming musical Apple Music augmente lui aussi, comme le prix des différents bouquets One individuel, famille et premium.

Coup de massue pour les abonnés aux services d’Apple. Le 24 octobre, le californien a augmenté en toute discrétion le prix de ses services TV+ et Music. L’abonnement mensuel à Apple TV+ passe ainsi de 4,99 € à 6,99 €/mois (+40 %) ; à l’année, le tarif passe de 49,99 € à 69 € (+38 %). Concernant Apple Music, l’abonnement individuel passe de 9,99 € à 10,99 € (+10 %). Les différents bouquets d’Apple augmentent eux aussi.

Augmentations des tarifs au 24/10/2022

Abonnement Tarif initial Nouveau tarif Variation Mensuel 4,99 € 6,99 € + 40,08 % Annuel 49,99 € 69 € + 38 % Individuel 9,99 € 10,99 € + 10,01 % Famille 14,99 € 16,99 € + 13,34 % Annuel 99 € 109,00 € + 10,10 % Individuel 14,95 € 16,95 € + 13,37 % Music, TV+, Arcade, iCloud+ et Fitness+ (Premium uniquement) Famille 19,95 € 22,95 € + 15,03 % Premium 28,95 € 31,95 € + 10,36 %

Avec ces nouveaux tarifs, Apple scelle l’époque où les services de vidéos à la demande par abonnement étaient encore attractifs. Il est le dernier des quatre géants du streaming à augmenter ses tarifs de lancement. Amazon a fortement revu à la hausse le tarif de son abonnement Prime en septembre dernier. Netflix, de son côté, augmente ses tarifs régulièrement (la dernière hausse date de 2021). La plus grande plateforme de streaming propose aussi un abonnement moins cher, 5,99 €/mois, mais avec pub, et pourrait bientôt faire payer à ses abonnés le partage de compte (le chiffre de 3 €/mois en plus de l’abonnement circule).

Disney+, après avoir augmenté ses tarifs de près de 30 % un an après son lancement, a annoncé cet été une hausse pour le mois de décembre 2022 aux États-Unis. Son offre standard à 8,99 $ passera à 10,99 $ (+38 %) et sera rebaptisée Disney+ Premium, en opposition à une nouvelle offre, Disney+ Basic, facturée 7,99 $... et intégrant des publicités. Il serait assez surprenant que cette nouvelle grille ne s’applique pas en France, où l’accès à Disney+ coûte aujourd’hui 8,99 € par mois ou 89,90 € par an.