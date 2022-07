© HTGanzo - stock.adobe.com Amazon Prime Augmentation record

Quelques jours après sa grande opération de « ventes flash exceptionnelles » destinées à faire des économies (Prime Day), Amazon annonce une augmentation drastique du tarif de son service Amazon Prime qui passera en septembre de 49 € à 69,90 €, soit une hausse de plus de 40 %. Comme ses concurrents (Netflix, Disney +…), Amazon a attiré des millions de clients avec un tarif plancher avant de l’augmenter.

Il faut bien le reconnaître, la particularité du service Amazon Prime a longtemps été son prix bas : 5,99 € par mois ou 49 € pour l’abonnement annuel. Un tarif qui permet d’accéder à la livraison gratuite de certains produits sur Amazon, à la plateforme de vidéo Prime Vidéo, à de la musique avec Amazon Music Prime, etc. Et pour justifier l’augmentation de ses tarifs au 15 septembre (6,99 € au mois et 69,90 € à l’année), Amazon met justement en avant la diversification des services proposés (vidéo, musique, jeu, retransmission d’événements sportifs comme Roland Garros) et la profondeur de ses catalogues.

Abonnement mensuel : de 5,99 € à 6,99 € soit une hausse de 16,69 %

Abonnement annuel : de 49 € à 69,90 € soit une hausse de 42,65 %

​​​​​​Mais la stratégie tarifaire d’Amazon est exactement la même que celle d’autres plateformes de vidéo à la demande sur abonnement (SVOD). Le mastodonte américain a pu engranger des millions d’abonnés avec des prix bas avant de les augmenter de façon substantielle. Ainsi Netflix a lancé son abonnement en 2014 à 11,99 € (formule 4 écrans) pour le passer à 17,99 € en 2021 (soit +50 %). Disney + a augmenté ses tarifs de 28 % en 2021, à peine 1 an après son lancement.

Alors que le pouvoir d’achat est devenu la préoccupation principale des consommateurs et que l’inflation atteint des sommets, une entreprise surpuissante peut se permettre d’annoncer une augmentation de tarif de plus de 40 % en plein milieu de l’été.