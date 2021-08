© Alex Ruhl - stock.adobe.com Netflix L’augmentation des tarifs devient bisannuelle

Netflix semble acter le principe d’une augmentation de ses tarifs tous les 2 ans. Après celles de 2017 et 2019, toutes les formules d’abonnement au service de vidéo à la demande sur abonnement (SVOD) le plus populaire sont revues à la hausse. Une des offres a même augmenté de 50 % depuis son lancement.

En 2019, lors de la précédente augmentation des tarifs de Netflix, nous titrions « Les tarifs augmentent à nouveau et augmenteront encore ». Il ne fallait pas être devin pour prédire que la principale plateforme de streaming vidéo allait opter pour un rythme régulier de hausse des prix. Effectivement, après un lancement en 2014 à des tarifs relativement modestes (voir encadré), la firme américaine a augmenté substantiellement ses tarifs d’abonnement mensuel. Et la hausse qui vient d’être annoncée est la plus importante que devront subir les abonnés à Netflix.

C’est la première fois que les 3 formules augmentent en même temps, dont la formule de base qui était toujours restée à 7,99 € (8,99 € dorénavant). La formule « 2 écrans simultanés » qui augmentait au rythme de 1 € prend cette fois 1,50 € pour s’établir à 13,49 €. Quant à la formule Premium (4 écrans), elle passe de 15,99 € à 17,99 €.

En 7 ans, les trois formules de Netflix ont ainsi augmenté de :

12,52 % (1 écran)

35,04 % (2 écrans)

50 % (4 écrans)

Un service qui augmente de moitié en quelques années, ce n’est pas courant. Certes Netflix doit faire face à une concurrence féroce (Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+, Canal+ Séries…) mais la compagnie mondiale a largement profité de la crise sanitaire et des différents confinements pour voir le nombre de ses abonnés augmenter (plus de 6 millions en France, 210 millions dans le monde).

Cette hausse des prix s’applique à tous les nouveaux abonnés ainsi qu’aux abonnés actuels lors de leur prochaine facture. L’offre est facilement résiliable d’un mois à l’autre.