Chaînes TNT

L’automne s’installe sous les meilleurs auspices pour les chaînes de télévision historiques et pour les consommateurs. L’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) vient en effet de prendre deux décisions majeures en leur sens. La première, un peu technique, est un préalable à la seconde. Elle confère aux chaînes gratuites de la TNT et à leurs déclinaisons « non linéaires » (c’est-à-dire leurs services de replay, vidéos exclusives, etc.) le statut de « service d’intérêt général » (SIG). En clair, elles ont une mission de service public.

Accès rapide aux programmes familiers

C’est à ce titre qu’elles sont concernées par la seconde décision du régulateur : redonner aux SIG, et donc à ces chaînes historiques, une place centrale dans les interfaces de nos téléviseurs. Aujourd’hui, 86 % des foyers sont équipés de téléviseurs connectés à Internet via une Smart TV, la box Internet d’un opérateur (le décodeur TV associé, pour être exact), une console de jeux ou un boîtier TV (Chromecast, Amazon Fire Stick, Apple TV, etc.). Or, dans ces interfaces, les chaînes de la TNT sont noyées parmi les principaux services de streaming. Netflix, Amazon Prime Vidéo, YouTube, Twitch et les autres prennent toute la place ! « Les téléspectateurs rencontrent dans ce contexte une difficulté croissante à accéder de façon simple et rapide aux services et aux programmes audiovisuels qui leur sont familiers. Les groupes audiovisuels, de leur côté, doivent avoir la possibilité de toucher directement leur public pour financer leurs investissements dans les contenus », explique l’Arcom.

Une appli unique

Concernant la forme, le régulateur encourage TF1, France Télévisions, M6 et les autres à rassembler leurs services dans une application unique. Cette appli sera située dès la page ou l’écran d’accueil de l’interface connectée, avec une visibilité équivalente à celle des autres applis. L’Arcom va plus loin, puisqu’elle préconise deux sections dès la page d’accueil de cette application : la première pour accéder aux directs des chaînes, la seconde pour accéder à tous les services d’un même groupe (M6, W9, Gulli, 6Ter, les replays ou podcasts de RTL, pour le groupe M6, par exemple). Et bien sûr, la navigation devra être simple et intuitive pour le téléspectateur.

Aucun calendrier n’est imposé aux chaînes pour développer cette application, ni aux interfaces connectées pour l’intégrer. Mais aucun doute sur la motivation des chaînes historiques à faire avancer le dossier : France Télévisions, TF1, M6 et RMC BFM ont annoncé dans un communiqué commun qu’elles allaient « s’en saisir rapidement ».