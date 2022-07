© tashatuvango - stock.adobe.com Amazon Prime Le piège à utilisateur supprimé !

Victoire. Suite à l’action lancée par l’UFC-Que Choisir en lien avec le Bureau européen des Unions de Consommateurs contre les obstacles au désabonnement d’Amazon Prime, et la procédure engagée en avril 2021 par la Commission européenne, la société se met enfin en conformité avec le droit européen.

Alors que la complexité des menus de navigation, et le caractère alambiqué de nombreuses formules freinaient le désabonnement des internautes, la société a drastiquement simplifié la procédure. Dorénavant, il doit être possible de se désabonner en deux étapes simples, au moyen d'un bouton d'annulation évident et visible.

Alors que les parcours pour s’abonner sont souvent très simples, il doit en être de même pour le désabonnement a d’ailleurs rappelé le Commissaire chargé de la protection des consommateurs qui a généralisé sur le fait que les procédés manipulateurs ou pièges à utilisateurs (dark pattern) doivent être interdits… En la matière, beaucoup reste encore à faire… Comptez sur l’UFC-Que Choisir pour s’y atteler.