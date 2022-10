© AdobeStock Netflix Une nouvelle offre moins chère… mais avec de la pub

Netflix repart à la chasse aux clients. La plus grande plateforme mondiale de streaming vidéo lancera le 3 novembre une offre à 5,99 €/mois intégrant de la publicité. Parallèlement, elle amorce un tour de vis dans le partage de compte avec la fonction « transfert de profil ».

Après sa descente aux enfers au premier semestre 2022, au cours duquel plus de 1 million d’abonnés ont déserté, Netflix remonte la pente. La plus grande plateforme de streaming annonce avoir séduit 2,4 millions de nouveaux abonnés entre juillet et septembre, portant la communauté Netflix à 223 millions d’utilisateurs à travers le monde. La plateforme en veut 4,5 millions de plus avant Noël.

L’offre Netflix Essentiel avec pub

Et pour ça, elle compte sur sa nouvelle offre, baptisée Netflix Essentiel avec pub. Pour 5,99 €/mois, soit 3 € de moins que la moins chère des offres classiques (voir tableau), les abonnés devront accepter de regarder de la publicité avant et pendant leur série ou leur film (les jeux sont épargnés).

Au lancement, des publicités de 15 ou 30 secondes seront diffusées avant et pendant les programmes. Netflix annonce qu’elles représenteront en moyenne 4 à 5 minutes par heure. C’est moins que les chaînes de télévision classiques (6 min/h pour les chaînes publiques, 9 min/h pour les chaînes privées), mais contrairement à elles, Netflix a encore de la marge : son statut de « SMAD (service de media audiovisuel à la demande) établi à l’étranger » (aux Pays-Bas, précisément) l’exempte des obligations qui pèsent en France sur les SMAD français et les chaînes de télévision classiques. « Netflix et les autres plateformes établies à l’étranger tombent sous le coup de la réglementation européenne, pas française. Elle les autorise à diffuser des écrans [salves de spots encadrées par un jingle de début et de fin, ndlr] d’une durée de… 15 minutes », décrypte Antoine Ganne, délégué général du Syndicat national de la publicité télévisée (SNPTV). Netflix pourra donc augmenter la dose quand bon lui semblera.

Les profils enfants sont épargnés par ces publicités, Netflix ne vise que les adultes. Et ils seront parfaitement ciblés puisque les annonceurs choisiront précisément les catégories de films et de séries dans lesquels ils souhaitent diffuser leurs spots. Cette offre avec pub ne donne pas accès à l’intégralité du catalogue de Netflix, certains titres sont exclus du fait de restrictions de droits (pour l’instant). Autre différence avec les offres sans pub : les abonnés ne pourront pas télécharger de contenus pour les regarder plus tard, sans connexion (dans l’avion, par exemple).

Les offres de Netflix (novembre 2022) Essentiel avec pub Essentiel Standard Premium Prix mensuel 5,99 € 8,99 € 13,49 € 17,99 € Connexions simultanées 1 1 2 4 Catalogue disponible Films et séries

limité

Jeux en illimité Films, séries et jeux en illimité Qualité vidéo HD 720p HD 720p Full HD Ultra HD Téléchargements Non Oui

Incitation au transfert de profil

En cette fin 2022, Netflix s’attaque également au partage de compte. De nombreuses personnes accèdent aux films et séries de Netflix en utilisant l’identifiant et le mot de passe d’un proche. Grâce au profil que ce proche leur crée dans son propre compte, elles retrouvent même leur espace personnalisé (historique, préférences, etc.) depuis chez elles.

La nouvelle fonction « transfert de profil » permettra bientôt à ces personnes d’exporter leurs préférences dans un nouvel abonnement. Une manière de les inciter à payer… Sans trop sévir. Car il y a fort à parier que ce n’est là qu’une première étape. Netflix dispose en effet de la géolocalisation de chaque connexion, renseignée par l’adresse IP que les utilisateurs doivent consentir à partager dans les conditions générales du service. Demain, il pourrait donc très simplement couper l’accès à ceux qui se connectent depuis un autre endroit que le compte principal…