© PhotoGranary - stock.adobe.com Netflix Le partage de compte bientôt payant

Plus que quelques semaines pour partager gratuitement son compte Netflix avec ses proches. Au printemps prochain, les abonnés paieront un supplément de 3 ou 4 € mensuels pour chaque profil du compte ne vivant pas sous le même toit.

On avait senti le vent tourner lorsqu’à l’automne 2022, Netflix amorçait en douceur la chasse au partage de compte en lançant la fonction « transfert de profil ». Le géant du streaming vidéo passe à la vitesse supérieure. Lors de la présentation de ses résultats financiers, le 19 janvier dernier, le directeur financier Spencer Neumann a confirmé la généralisation du paid sharing, c’est-à-dire le partage de compte payant lorsque les utilisateurs additionnels ne vivent pas sous le même toit. Pour rappel, les conditions d’utilisation du service interdisent de partager ses identifiants avec des personnes extérieures au foyer. Mais dans les faits, selon Netflix, 100 millions d’utilisateurs partagent leurs identifiants avec des proches, ce qui représente un énorme manque à gagner (des analystes américains de Citi l’évaluaient à 6 milliards de dollars par an en 2021).

Concrètement, Netflix facturera l’abonné principal pour chaque profil supplémentaire hors foyer. Ces profils se connecteront alors avec leurs propres identifiants. En Amérique du Sud, où cette option est déjà déployée et disponible pour les abonnés standard et premium (au même prix), le surcoût mensuel oscille entre 20 et 30 % de l’abonnement selon les pays. En France, où l’abonnement standard est facturé 13,49 €/mois et l’abonnement premium 17,99 €/mois, le surcoût devrait donc logiquement s’établir autour de 3 € à 4 €/mois. « Nous nous attendons à ce que, comme en Amérique latine, la première réaction des utilisateurs concernés soit de déserter la plateforme, ce qui aura un impact sur la croissance des abonnés à court terme. Mais ensuite, les ménages activeront leurs propres comptes et des comptes de membres supplémentaires », a promis Netflix à ses investisseurs.

Détection automatique via les adresses IP

Netflix n’a pas encore officiellement révélé les contours du système pour la France, mais on sait déjà qu’il sera en mesure de détecter automatiquement les profils concernés en géolocalisant chaque connexion via son adresse IP (que les utilisateurs acceptent de partager dans les conditions générales du service). Théoriquement, l’activation pourrait donc être automatique. Mais Netflix, qui a déjà préparé les pages d’aide dédiées sur son site Internet (1), se veut rassurant : « Nous ne vous facturerons pas automatiquement si vous partagez votre compte avec quelqu’un qui ne vit pas avec vous. »

Reste à savoir si les abonnés invités auront les mêmes droits que leur abonné hôte concernant par exemple les connexions simultanées au service ou le téléchargement de films et de séries pour les visionner hors connexion. Dans les pays où le système est déployé, les membres supplémentaires bénéficient, comme leurs hôtes, des contenus en illimité, sur n’importe quel appareil (smartphone, tablette, TV, console de jeux, etc.) et dans la même qualité. En revanche, ils ne peuvent regarder Netflix et télécharger du contenu que sur un seul appareil à la fois, et ils ne peuvent pas, eux-mêmes, créer de sous-profils. Difficile d’imaginer qu’il en soit autrement en France. Réponse dans les prochaines semaines.

Les tarifs de Netflix (janvier 2023) Formule Tarif mensuel 1 écran (avec publicité) 5,99 € 1 écran (sans publicité) 8,99 € 2 écrans 13,49 € 4 écrans 17,99 €

(1) En anglais pour l’instant.