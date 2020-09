Tablettes tactiles Le protocole

Le laboratoire relève toutes les connexions et connectiques disponibles sur la tablette (USB, HDMI, Bluetooth, NFC, GPS, fonction téléphone, possibilité de connecter un écran, etc.), puis il évalue la qualité de construction de l’appareil et mesure la taille mémoire réellement disponible. Une note de transportabilité prend en compte la taille, le poids et la surface de l’écran par rapport à la surface de la tablette.

La taille de la tablette et de l’écran est mesurée.

Performances du processeur et transferts

En se basant sur des tests de benchmark, le laboratoire attribue une note de performance au processeur. La rapidité du transfert de fichiers, par câble, est mesurée, de même que les vitesses en Wi-Fi sur les fréquences 2,4 et 5 GHz dans différentes conditions.

Écran

Un jury de vision juge la qualité des écrans (lisibilité, rendu des couleurs) à différents niveaux de luminosité, avec et sans éclairage direct ; il apprécie également l’angle de vue et le niveau de réflexion de l’écran.

L’écran tactile est ensuite évalué (précision, réactivité, sensation au toucher et utilisation du stylet s’il est fourni).

Le rendu des couleurs à l’écran est jugé par un jury.

Facilité d’emploi

Des experts jugent la facilité d’utilisation de la tablette en commençant par les touches (allumage de l’appareil, ajustement du volume, bon positionnement des touches physiques et tactiles), puis l’utilisation générale (prise à une et deux mains, utilisation sur une table ou sur les genoux, rotation de l’écran) et enfin l’ergonomie du clavier tactile. La facilité pour transférer des fichiers vers et depuis la tablette est également évaluée.

Lorsqu’un clavier est fourni avec la tablette, il est examiné par le laboratoire. Enfin, la gestion du multitâche est étudiée (facilité à passer d’une application à l’autre, possibilité d’afficher deux applications simultanément à l’écran).

Multimédia

Entrent en compte dans la partie multimédia les appels vidéo (facilité et qualité d’un appel avec Skype), la lecture de vidéo à l’écran et l’écoute de musique.

Les appareils photo frontal et arrière sont ensuite évalués via la qualité de leurs photos et vidéos. La fonction ebook (lecture de livre électronique) est notée, puis la navigation sur Internet (facilité d’utilisation du navigateur, qualité du zoom, gestion des favoris, des marque-pages et de l’historique).

Enfin, la fonction e-mail est évaluée, notamment la facilité à créer et utiliser un compte e-mail et la gestion des pièces jointes (sauvegarde, ajout).

Batterie

Plusieurs mesures sont effectuées après avoir réglé la luminosité de l’écran à un niveau défini : l’autonomie après 30 minutes de charge est mesurée, puis l’autonomie globale de l’appareil en lecture de vidéo et en navigation Internet en Wi-Fi.

Restauration et sécurité

La possibilité et la facilité à restaurer la tablette sont évaluées par le laboratoire, puis une note de sécurité est attribuée (protection par code, possibilité de bloquer la tablette en cas de perte).

Le fait de pouvoir créer et gérer des comptes multi-utilisateurs afin de protéger le contenu et gérer des accès, notamment pour prêter la tablette à des enfants, est un plus.

