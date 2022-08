Smartphones pas chers Comment choisir un smartphone low cost

Nul besoin de se ruiner pour s’offrir un bon smartphone ! La plupart des fabricants proposent des modèles à prix corrects, autour de 200 €, dont les performances sont au rendez-vous. Évidemment, ces smartphones n’intègrent pas toutes les technologies dernier cri. Mais ils couvrent largement les besoins quotidiens.

Toutes les marques au rendez-vous, sauf Apple

Oppo, Huawei, Motorola, Realme, Samsung, Xiaomi… La majorité des fabricants propose une gamme élargie de smartphones. Aux premiers prix les fonctions essentielles, à l’ultra haut de gamme les dernières innovations, les processeurs puissants et les appareils photo perfectionnés. Entre les deux, de nombreux modèles offrent des performances correctes. Seul Apple cantonne son offre à des modèles haut de gamme : le moins cher des iPhone vendus sur son site coûte 529 € (iPhone SE 3e génération 64 Go). C’est nettement plus que le budget moyen consenti par les consommateurs, estimé à 450 € (GfK, 2022).

De bons smartphones autour de 200 €

Les technologies innovantes d’hier sont désormais accessibles à tous. Ainsi, la reconnaissance faciale ou la charge rapide sont désormais courantes sur des smartphones abordables. Une précision concernant la reconnaissance faciale : celle qui s’est démocratisée est la fonction rudimentaire proposée par défaut dans le système d’exploitation Android, basée sur l’appareil photo. Cette reconnaissance faciale est nettement moins sécurisée que les systèmes élaborés, comme le Face ID d’Apple.

Avec un budget de 200 € environ, vous pourrez désormais vous procurer un smartphone doté d’un bon écran (une résolution de 1080 × 2400 pixels est courante) et d’un processeur correct (Qualcomm Snapdragon 678 ou 765, Mediatek Helio G95…) qui assurera une utilisation fluide de vos applications. Évitez les smartphones à trop bas prix, sous la barre des 100 €, qui sacrifient jusqu’à ces deux composants absolument essentiels.

Veillez à disposer d’assez de mémoire. Les smartphones n’offrant que 16 Go de stockage ont quasiment disparu ; avec 32 Go, vous serez rapidement à l’étroit et il faudra ajouter une carte mémoire. Avec 64 Go, vous serez a priori tranquille.

Vous disposerez aussi souvent d’un lecteur d’empreinte digitale pour déverrouiller votre smartphone et d’une batterie assez conséquente (4 000 à 5 000 mAh) qui tient facilement une journée et demie, voire deux. La charge rapide est même souvent proposée. La qualité audio lors des appels est généralement au rendez-vous (mais pas celle des haut-parleurs !). Enfin, de nombreux smartphones offrent deux emplacements pour carte SIM.

Motorola (gamme G), Samsung (gammes A et M), Xiaomi (gamme Redmi) ou encore Realme (6, 7, 8, 9) proposent de bons smartphones dans cette gamme de prix.

Les fonctions sacrifiées

Photo et vidéo

Ce que vous ne trouverez pas sur des smartphones autour de 200 € et moins, c’est un bon appareil photo et vidéo. Certes, les fabricants jouent des effets d’annonce en intégrant 3 ou 4 capteurs à l’arrière, avec un capteur principal de 48, 50 ou 64 Mpixels. Sans atteindre la qualité des smartphones haut de gamme, qui dépassent presque les appareils photo reflex désormais, ces smartphones sont parfois surprenants. Mais le plus souvent, la qualité des photos est très moyenne et la qualité des vidéos gâchée par l’absence d’un stabilisateur d’image et un son médiocre.

Étanchéité

Pour leurs modèles d’entrée de gamme, les fabricants ne s’embêtent pas non plus à rendre leurs smartphones étanches. Savoir que son smartphone peut tomber dans l’eau sans aucune conséquence est pourtant assez rassurant au quotidien.

5G

La compatibilité avec les réseaux 5G des smartphones low cost est assez aléatoire (mais ils seront sans doute tous compatibles dans un avenir proche !). Vérifiez ce point si vous disposez déjà d’un forfait 5G.

Charge sans fil et NFC

Pas de charge sans fil (chargement par induction), vous devrez obligatoirement brancher votre smartphone avec un câble pour le recharger. Ne comptez pas non plus sur le NFC, vous ne pourrez pas utiliser les fonctions de titre de transport ou de paiement mobile.

Wi-fi

Tous les smartphones pas chers sont compatibles wi-fi, mais pas toujours avec les normes les plus récentes, comme le wi-fi 5 GHz qui peut s’avérer intéressant lorsque la bande des 2,4 GHz est très occupée. Et pas non plus de wi-fi 6.

Mises à jour de sécurité

Les fabricants n’assurent pas toujours les mises à jour logicielles de leurs smartphones pendant très longtemps. Encore une raison pour éviter les smartphones trop bas de gamme. Avec un smartphone à 200 ou 300 €, vous devriez être tranquille pendant plusieurs années. Les mises à jour logicielles constituent aujourd’hui un enjeu crucial pour prolonger la durée de vie de nos smartphones ; du coup, la vapeur s’inverse et certains fabricants font des mises à jour logicielles suivies un argument de vente. Tant mieux.

Android ou rien

Le système d’exploitation Android, mis au point par Google, équipe 80 % des smartphones, mais 100 % des smartphones pas chers. La raison : la seule alternative est le système iOS d’Apple, proposé uniquement sur les iPhone. Et il n’y a pas d’iPhone pas cher… À moins d’opter pour un smartphone reconditionné ?

Du côté du reconditionné

Les smartphones reconditionnés représentent aujourd’hui 20 % du marché total. Tant mieux pour la planète, et tant mieux aussi pour notre portefeuille. Si l’on n’a rien contre un modèle datant de quelques années, il est en effet possible de trouver un iPhone autour de 250 € (iPhone X, iPhone SE 2020, iPhone 8) voire 150 € (iPhone 7, iPhone 6S). On trouve aussi facilement des Samsung (Galaxy S10 autour de 270 €, S9 à 200 € environ ou A50 autour de 180 €).

Les réductions concernant les smartphones de Xiaomi, Huawei ou Oppo sont moins intéressantes car le prix des smartphones neufs de ces marques a tendance à s’effondrer en quelques mois. Dans tous les cas, nous vous déconseillons l’achat d’un modèle datant de plus de 3 ans. Et nous conseillons vivement de consulter notre guide d’achat dédié aux smartphones reconditionnés.