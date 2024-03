ENQUÊTE

Smartphones reconditionnés

En achetant un smartphone reconditionné, on ne sait jamais vraiment sur quoi on va tomber. Certes, les vendeurs leur attribuent un grade, qui reflète leur état physique (rayures, chocs) et renseignent sur l’état de la batterie. Mais l’appareil reçu n’est pas toujours fidèle à la description. Et les déconvenues que nous avons rencontrées lors de notre test, pour lequel nous avons acheté 18 smartphones chez 6 vendeurs, témoignent du caractère aléatoire de l’offre.