Appli QuelProduit Une application gratuite pour choisir ses produits alimentaires, cosmétiques et ménagers

QuelProduit est une application mobile gratuite et collaborative qui permet de vérifier l’innocuité et la composition des produits que vous achetez. QuelProduit couvre à la fois les articles alimentaires, ménagers et cosmétiques. Elle permet de faire ses courses en toute connaissance de cause, en scannant les produits sur son smartphone avant de les acheter. Décryptage et mode d’emploi.

Téléchargez l’application gratuite QuelProduit

Avec l’application gratuite QuelProduit, financée par le fonds de dotation de l’UFC-Que Choisir, finies les questions et les mauvaises surprises que l’on découvre en se penchant sur les ingrédients une fois à domicile ! Quel que soit son usage, chaque produit est évalué selon sa composition afin que chacun puisse disposer de l’ensemble des informations nécessaires à l’achat de produits sains.

Comment fonctionne l’application QuelProduit

Le mode de fonctionnement est simplissime : il suffit de télécharger gratuitement l’application QuelProduit sur Apple Play ou Google Play, de scanner le code-barre d’un produit alimentaire, cosmétique ou ménager et une note apparaît sur l’écran.

La notation des produits

Les produits alimentaires sont évalués en tenant compte de la qualité nutritionnelle du produit exprimée par le Nutri-Score et de la présence d’additifs évalués par l’UFC-Que Choisir dans la liste d’ingrédients du produit.

Les produits cosmétiques sont évalués de manière automatique sur leur niveau de risque en fonction de la présence ou de l’absence d’une ou plusieurs substances indésirables ou allergènes listées par l’UFC-Que Choisir.

Les produits ménagers sont évalués en fonction du niveau de danger des substances présentes dans leur composition et des conditions d’utilisation des produits.

La note Santé est un repère commun à tous les types de produits pour permettre d'identifier rapidement le niveau de risque associé au produit scanné. Elle est organisée en 5 niveaux de risque progressifs repéré par les couleurs ci-dessus.

Comprendre les résultats

Une fois le produit scanné, plusieurs informations apparaissent sur l’écran de votre smartphone. Explications à partir d’exemples précis.

Exemple d'un produit alimentaire

1 La page d’accueil du produit : ce produit a un Nutri-Score C et contient 2 additifs.

2 Un clic sur sur la ligne Nutri-Score donne accès aux valeurs nutritionnelles du produit.

3 Un clic sur la ligne "Contient 2 additifs" donne accès à la liste des additifs présents dans le produit.

4 Une présentation détaillée est accessible en cliquant sur le nom de l'additif.

5 Chaque fiche produit affiche la liste de ses ingrédients.

6 La liste des alternatives mieux notées de la même catégorie.

Exemple d'un produit cosmétique

1 La page d’accueil du produit : ce produit présente un risque moyen pour une des populations.

2 Un clic sur sur la note Santé affiche le ou les ingrédients qui posent problème.

3 et 4 Un clic sur le nom de l'ingrédient donne accès à une explication sur les raisons de la nocivité de l’ingrédient.

5 La liste des alternatives mieux notées de la même catégorie.

Exemple d'un produit ménager

1 La page d’accueil du produit : ce produit est déconseillé.

2 Un clic sur sur la ligne de la note Santé affiche le ou les ingrédients qui posent problème.

3 La liste des alternatives mieux notées de la même catégorie.

Une application interactive qui dépend aussi de vous

Que ce soit pour les produits alimentaires, ménagers ou cosmétiques, vous avez la possibilité de contribuer à augmenter le nombre de références présentes dans l’application. Si vous scannez un produit que nous n'avons pas dans notre base de données, l'application vous proposera de nous envoyer des informations sur celui-ci. C’est ce que vous avez déjà fait concernant les cosmétiques : grâce à vous, plus de 200 000 produits cosmétiques sont ainsi déjà présents dans QuelProduit.

Les autres points d’entrée de l’application

Si vous ne scannez pas un produit, il existe d’autres possibilités pour explorer les produits référencés dans l’application QuelProduit :

En écrivant le nom d’un produit dans le moteur de recherche.

En consultant l’historique des produits que vous avez déjà scannés.

En accédant à la liste de vos produits favoris.

1 On peut aussi chercher une référence particulière à l’aide de la fonction « rechercher ».

2 On conserve l’historique des produits scannés pour s'y référer à tout moment.

3 Accès à la liste des produits scannés favoris.

4 Lorsqu’on a le produit en main, le plus pratique est de scanner son code-barres.

Les produits alternatifs

Savoir que le produit que vous alliez acheter ou que vous avez acheté reçoit une mauvaise appréciation c’est bien, pouvoir le remplacer par un produit sain c’est encore mieux. C’est ce que propose QuelProduit avec les alternatives les mieux notées dans la catégorie du produit. Les propositions d’alternatives sont sélectionnées de manière automatique, en choisissant aléatoirement les produits ayant le niveau de risque le plus faible dans la famille du produit. Pour éviter les aliments trop gras, trop sucrés, trop salés ou chargés en additifs, repérer les produits ménagers contenant des substances dangereuses ou très allergisantes et utiliser des cosmétiques dépourvus de perturbateurs endocriniens et d’allergènes majeurs, il suffit désormais de télécharger l’application QuelProduit sur Apple Play ou Google Play.