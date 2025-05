Face à la persistance de substances nocives dans les produits du quotidien, l’UFC-Que Choisir renforce son engagement aux côtés des consommateurs et consommatrices avec une nouvelle version de son application QuelProduit. Gratuit et totalement indépendant, cet outil permet de faire des choix plus éclairés pour préserver sa santé et son environnement. Il décrypte la composition des produits alimentaires, cosmétiques et ménagers.

L’UFC-Que Choisir protège votre santé et l’environnement grâce à la nouvelle application gratuite QuelProduit

Pour accompagner ce lancement, l’association et son réseau de bénévoles se mobilisent partout en France afin de sensibiliser le public et d’interpeller les pouvoirs publics sur la nécessité d’interdire les substances les plus préoccupantes.

Un constat alarmant sur les produits du quotidien

Additifs alimentaires : une exposition invisible et banalisée

Parmi les 300 additifs autorisés, plus d’un quart (87) sont jugés comme étant à éviter par l’UFC-Que Choisir, dont certains colorants et conservateurs associés notamment à des risques potentiels de cancer ou de perturbation endocrinienne. Ces substances sont présentes dans des produits populaires tels que, pour ne citer que quelques exemples, les sodas sans sucres Coca-Cola Zéro et Orangina, des chewing-gums Wrigley’s Airwaves (1)…

Produits cosmétiques : une vigilance toujours nécessaire

Malgré une amélioration générale, certaines familles de produits restent préoccupantes :

Crèmes solaires (2) (à titre d’exemples : Garnier, Soleil des Iles…) : un filtre UV est susceptible de se dégrader en composés toxiques ;

(2) (à titre d’exemples : Garnier, Soleil des Iles…) : un filtre UV est susceptible de se dégrader en composés toxiques ; Rouges et baumes à lèvres (3) (à titre d’exemples : les produits Mixa et Le Petit Marseillais…) : présence fréquente d’huiles minérales et d’hydrocarbures de synthèse, pouvant s’accumuler dans l’organisme et provoquer des inflammations ;

(3) (à titre d’exemples : les produits Mixa et Le Petit Marseillais…) : présence fréquente d’huiles minérales et d’hydrocarbures de synthèse, pouvant s’accumuler dans l’organisme et provoquer des inflammations ; Teintures capillaires (4) (à titre d’exemple : Schwarzkopf…) : présence de substances colorantes très irritantes telles que le résorcinol, un perturbateur endocrinien suspecté.

Produits ménagers : une menace invisible dans nos foyers

Les produits d’entretien sont également concernés : 91 % d’entre eux émettent du formaldéhyde, une substance cancérigène avérée (source : Ademe).

QuelProduit : un outil d’intérêt général pour consommer responsable

Face à l’opacité persistante sur la composition des produits, l’UFC-Que Choisir propose une réponse concrète : l’application QuelProduit.

Gratuite, sans publicité et développée de manière totalement indépendante sur la base de données scientifiques reconnues, l’application permet de :

Scanner et vérifier la composition de plus de 370 000 produits alimentaires, cosmétiques et d’entretien ;

de plus de 370 000 produits alimentaires, cosmétiques et d’entretien ; Identifier instantanément la présence des substances nocives ;

; Découvrir des alternatives plus saines et responsables ;

plus saines et responsables ; Signaler les produits problématiques pour renforcer la pression sur les industriels et les autorités ;

pour renforcer la pression sur les industriels et les autorités ; Afficher le Nutri-Score alors que 40 % des aliments, notamment les plus caloriques, ne l’indiquent toujours pas.

QuelProduit offre une solution immédiate et accessible pour reprendre la main sur ses choix de consommation, tout en portant une ambition collective : protéger la santé publique et l’environnement.

Faire bouger les lignes : les revendications de l’UFC-Que Choisir

Au-delà de l’information apportée par QuelProduit, l’UFC-Que Choisir appelle les pouvoirs publics nationaux et européens à :

Interdire immédiatement les substances les plus préoccupantes ;

Rendre les mentions d’étiquetage enfin compréhensibles ;

Mettre en place une évaluation véritablement indépendante des composants alimentaires, cosmétiques et ménagers ;

Afficher obligatoirement le Nutri-Score sur tous les produits alimentaires.

« Chaque jour, nos enfants, nos proches et nous-mêmes sommes exposés à des risques invisibles. QuelProduit n’est pas seulement une application informative, c’est un levier d’action pour les consommateurs et consommatrices qui peuvent ainsi faire pression sur les industriels pour qu’ils améliorent la composition de leurs produits. Mais cela ne saurait dédouaner les pouvoirs publics qui doivent prendre enfin des mesures concrètes pour protéger notre santé et notre environnement. », déclare Marie-Amandine Stévenin, Présidente de l’UFC-Que Choisir.

Une mobilisation nationale pour soutenir cette démarche

Une campagne citoyenne partout en France

À partir du 14 mai, les bénévoles de l’UFC-Que Choisir se déploieront dans près de 80 villes en France pour aller à la rencontre du public, scanner les produits en direct et sensibiliser sur la présence de substances nocives.

La Fédération nationale participera à cette mobilisation en menant une opération de sensibilisation ce mercredi 14 mai à 11h30, Place de la République à Paris, en présence de Marie-Amandine Stévenin.

(1) Coca-Cola Zéro contient notamment du caramel au sulfite d’ammonium (E150d), un colorant pouvant contenir du 4-methylimidazole, suspecté par le Centre International de Recherche sur le Cancer d’être cancérogène (classé C2b) ;

(1) Orangina sans sucre contient de l’acésulfame de potassium (E950) et du sucralose (E955), deux édulcorants de synthèse pour lesquels il existe une controverse scientifique. Si les agences européennes et françaises ne relèvent pas de risque, des études en revanche relèvent des modifications profondes du métabolisme du glucose, des perturbations de la flore intestinale, des risques de diabète de type 2 et de maladies coronariennes ;

(1) Les chewing-gums Wrigley’s Airwaves menthol et eucalyptus contiennent notamment du butylhydroxyanisol (BHA), un antioxydant qui est classé cancérogène possible par le Centre International de Recherche sur le Cancer. L’Autorité Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES) note l’existence de données fortes suggérant un caractère de perturbateur endocrinien ;

(2) L’ambre solaire UV ski SPF 30 de Garnier et le lait solaire Monoï de Tahiti SPF 50 de Soleil des Iles contiennent notamment de l’octocrylène, un filtre UV qui, d’après le CNRS et l’université de la Sorbonne, peut se décomposer en benzophénone, un composé toxique.

(3) Les baumes à lèvres ‘Mixa’intensif peaux sèches soin lèvre anti-dessèchement et ‘Le Petit Marseillais’soin lèvres nutrition lèvres desséchées beurre de karité, amande douce et huile d’argan contiennent de la cire microcristalline susceptible d’engendrer des composés indésirables dont certains seraient cancérogènes et d’autres pourraient induire des réactions inflammatoires.