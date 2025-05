Irritants, additifs, allergènes, cancérogènes, perturbateurs endocriniens. Trop de substances indésirables pour notre santé et notre environnement se cachent encore dans les produits cosmétiques, ménagers et alimentaires. Depuis de nombreuses années, l’UFC-Que Choisir se mobilise pour dénoncer et “faire la chasse” à ces substances présentes dans les produits du quotidien et proposer une solution pour les consommateurs : l’application QuelProduit .

Ce qu'il faut savoir

De nombreux articles que nous utilisons régulièrement – cosmétiques, détergents et aliments – contiennent des composants potentiellement dangereux pour la santé et l’environnement.

Ces substances sont susceptibles de provoquer des allergies, des troubles hormonaux, des cancers, et d’autres problèmes de santé graves. De plus, elles polluent notre environnement, mettant en danger les écosystèmes et la biodiversité.

Alimentation

1 aliment industriel sur 5 est concerné.

Sur les 300 additifs autorisés dans les produits alimentaires près d’un tiers sont à éviter ou sont peu recommandables. Par exemple, les nitrites, des conservateurs largement présents dans les charcuteries, sont classés cancérogènes probables du fait des risques accrus de cancer du côlon.

Tous les additifs autorisés ne sont pas forcément à mettre dans le même panier. C’est pourquoi, l’UFC-Que Choisir propose d’ailleurs une grille d’appréciation des additifs alimentaires.

Cosmétiques

Certains des produits cosmétiques que nous utilisons quotidiennement (dentifrices, shampooing, déodorants, crèmes pour le visage, après-rasages…) contiennent des molécules indésirables : allergènes, perturbateurs endocriniens, irritants…

Aujourd’hui, notre combat sur les produits cosmétiques n’a pas été mené en vain car les produits les plus problématiques ont été reformulés et plusieurs substances à risque disparaissent peu à peu des flacons. En effet, en 2018, la moitié des références de cosmétiques de notre base de données contenait un ou plusieurs ingrédients à risque. Désormais, cette proportion n’est plus que de 15 % au global.

En revanche, très peu de substances à risque sont devenues interdites en raison d’un cadre réglementaire encore trop laxiste.

Aujourd’hui, encore trois familles de cosmétiques restent particulièrement à risque :

Les crèmes solaires :

Un produit sur quatre est noté rouge ou orange par notre application QuelProduit

Une présence notamment d’octocrylène, un filtre UV qui se dégrade en composé toxique

Les rouges à lèvres :

Une référence sur deux est notée rouge ou orange dans notre application QuelProduit

Une présence récurrente d’huiles minérales susceptibles d’être ingérés et de s’accumuler tout au long de la vie dans les ganglions lymphatiques ou le foie et de provoquer des réactions inflammatoires,

Les teintures capillaires :

2 produits sur 3 notés rouge ou orange dans notre application QuelProduit

Une présence notamment de résorcinol, une substance colorante très sensibilisante, fortement soupçonnée d’être un perturbateur endocrinien

Produits ménagers

Les produits ménagers peuvent également contenir des substances indésirables qui peuvent être nocives pour l’environnement et la santé des consommateurs mais aussi des animaux de compagnie et plantes.

Par exemple, 91% des produits testés dans une étude de l'ADEME émettent du formaldéhyde, une substance cancérogène.

Notre solution : l'application QuelProduit

L’UFC-Que Choisir, grâce à son fonds de dotation financé par les dons des consommateurs, a lancé une application gratuite et collaborative pour aider les consommateurs à choisir leurs produits alimentaires, cosmétiques et ménagers.

Quel Produit informe sur la composition des produits, la qualité nutritionnelle et l’impact environnemental.

Chaque produit est évalué selon sa composition afin que chacun puisse disposer de l’ensemble des informations nécessaires à l’achat de produits sains.

Les produits alimentaires sont évalués en tenant compte de la qualité nutritionnelle du produit exprimée par le Nutri-Score et de la présence d’additifs évalués par l’UFC-Que Choisir dans la liste d’ingrédients du produit.

Les produits cosmétiques sont évalués de manière automatique sur leur niveau de risque en fonction de la présence ou de l’absence d’une ou plusieurs substances indésirables listées par l’UFC-Que Choisir et de la sensibilité de différents profils de consommateurs à ces substances. Les cosmétiques « rincés » reçoivent également une notation environnementale.

Les produits ménagers sont évalués en fonction du niveau de danger pour la santé des substances présentes dans leur composition et de leurs conditions d’utilisation. Cette catégorie de produits reçoit également une notation environnementale.

La note Santé est un repère commun à tous les types de produits pour permettre d’identifier rapidement le niveau de risque associé au produit scanné. Elle est organisée en 4 niveaux de risque progressifs repérés par les couleurs vertes à rouge ci-dessus, ainsi qu’une couleur grise signifiant un manque de données ou un produit non soumis au Nutri-Score.

La note environnementale est un repère concernant les produits cosmétiques et ménagers. Elle permet d’identifier rapidement le niveau de risque pour l’environnement aquatique associé aux ingrédients des produits scannés. Elle est organisée en 4 phases de danger, comme la mention ci-dessus. Pour les produits alimentaires, l’impact environnemental est donné grâce au PlanetScore.

Téléchargez gratuitement l’application disponible sur les “store” via les URL suivants :

https://apps.apple.com/us/app/quelproduit/id1509421160

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quechoisir.quelproduit&hl=fr&pli=1

Ce que nous demandons

Soucieuse de garantir la sécurité des consommateurs, l’UFC-Que Choisir demande aux pouvoir publics :

De mettre en œuvre une évaluation réellement indépendante de la dangerosité des additifs alimentaires, des composants des cosmétiques et des produits ménagers

D’interdire sans délai les composés les plus à risque

De réformer les mentions d’étiquetage (taille minimale, contraste visuel, développement de scores coloriels) afin de permettre aux consommateurs d’acheter en toute connaissance de cause. ²

Notre campagne #StopAuxSubstancesNocives

Pour dénoncer la présence de substances indésirables dans les produits du quotidien des consommateurs et promouvoir son application indépendante et gratuite, l’UFC-Que Choisir lance une campagne nationale #StopAuxSubstancesNocives avec le soutien précieux de ses associations locales.

Objectifs de la campagne ?

Sensibiliser les consommateurs sur les risques pour leur santé et l’environnement

Dénoncer les industriels, qui en toute connaissance de cause, jouent avec notre santé et l’environnement au nom du profit.

Faire pression sur les pouvoirs publics pour interdire ces substances nocives

Promouvoir l’application Quel Produit comme solution pour se protéger

Rendre visibles ces substances invisibles

Pour marquer les esprits, cette campagne s’inspire de l’imaginaire collectif lié à la contamination, en en reprenant les codes visuels et symboliques forts.

À partir du 14 mai 2025, dans toute la France, les bénévoles de l’UFC-Que Choisir mèneront une action de sensibilisation inédite pour alerter sur la présence de substances nocives dans les produits de consommation courante. Vêtus de combinaisons jaunes et de masques anti-contamination, ils se posteront à la sortie des supermarchés pour scanner les différents achats des consommateurs.

Munis de l’application Quel Produit, ils scanneront les produits des consommateurs à la sortie de magasins. L’objectif est de rendre visibles ces substances invisibles, souvent ignorées des consommateurs, et de provoquer une prise de conscience sur leur présence dans des produits du quotidien.

Les consommateurs recevront des informations détaillées sur les substances identifiées ainsi que sur les risques qu’elles peuvent représenter. Elles seront également invitées à découvrir la nouvelle version de l’application gratuite QuelProduit, développée par l’UFC-Que Choisir. Cette application permet de vérifier en amont la composition d’un produit, afin de faire des choix plus éclairés au moment de l’achat.

Par cette action, l’association entend marquer les esprits, dénoncer les pratiques douteuses de certains fabricants et promouvoir une consommation responsable.

Comment agir ?

Téléchargez et utilisez l’application QuelProduit

Ne laissons pas les perturbateurs endocriniens faire la loi !

Ensemble, faisons pression pour des produits plus sûrs pour toutes et tous.