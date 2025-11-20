En étudiant une quarantaine de produits vendus en supérettes exotiques, nous en avons repéré trois qui contenaient des additifs prohibés en Europe. Les colorants problématiques, bien qu’autorisés, ne manquent pas non plus.

Butylparaben, dioxyde de titane, déhydroacétate de sodium… ces additifs aux noms barbares sont interdits dans les aliments au sein de l’Union européenne (UE), mais ce n’est pas forcément le cas dans d’autres pays. Afin de vérifier si les amateurs de cuisine exotique y étaient exposés, nous sommes allés faire quelques emplettes dans des magasins du centre de Paris – supérettes chinoises et boutiques de confiseries américaines –, et y avons acheté de la sauce de soja, du wasabi, des gummies, des mochis, des biscuits de riz, diverses boissons aromatisées, des soupes de nouilles instantanées, des gâteaux… Autant de produits ultratransformés aux couleurs parfois improbables, vendus dans de spectaculaires emballages couverts d’idéogrammes chinois ou d’illustrations enfantines. La plupart se distinguent par leurs longues listes de composants, parfois peu recommandables.

Ainsi, après un simple mais fastidieux travail de relevé des ingrédients, nous avons trouvé assez facilement, parmi les 41 articles achetés au hasard, trois références comportant ces additifs prohibés. Le butylparaben, contenu dans une sauce de soja épaisse de marque Kim Ve Wong, fabriquée à Taïwan, est un conservateur (antibactérien et