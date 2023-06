© UFC-Que Choisir Application « QuelProduit » Un score environnemental fiable et compréhensible pour plus de 135 000 aliments grâce au Planet-Score

L’UFC-Que Choisir met aujourd’hui à la disposition des utilisateurs la nouvelle version de son application gratuite « QuelProduit » qui leur permet désormais, grâce au Planet-Score, de connaître la valeur environnementale de plus de 135 000 produits alimentaires. L’Association invite les consommateurs à l’utiliser au quotidien pour préserver leur santé et œuvrer par leurs achats à la préservation de l’environnement.

Dans un contexte d’abdication des politiques face aux lobbys de l’industrie agroalimentaire (en témoigne le funeste vœu d’Emmanuel Macron de « faire une pause sur les réglementations environnementales »), il est crucial que les consommateurs soient informés de l’impact réel des produits alimentaires pour qu’ils puissent impulser une véritable transition écologique et préserver leur santé.

Depuis 2021, au côté de 15 autres ONG et acteurs de la Bio, l’UFC-Que Choisir promeut le Planet-Score comme indicateur de l’impact environnemental des produits alimentaires. Cet étiquetage – tenant dûment compte des effets des productions agricoles et alimentaires sur le vivant (biodiversité et dommage sanitaires dus notamment aux pesticides, déforestation…) et plébiscité par les consommateurs (1) – est aujourd’hui intégré dans la nouvelle version de son application gratuite « QuelProduit ». Désormais, grâce au Planet-Score, les consommateurs peuvent connaître les impacts environnementaux de plus de 135 000 aliments (2).

Avec le Planet-Score, le bio reçoit enfin la meilleure note

La méthode de l’analyse de cycle de vie (ACV), sur laquelle planche l’Ademe depuis trois ans, mesure essentiellement l’intensivité d’une production, et entraîne donc des notations absurdes de l’impact environnemental des aliments, comme en atteste le fait qu’elle note les productions bio systématiquement plus mal que les aliments de l’agriculture intensive pourtant produits à grands renforts d’engrais chimiques et de pesticides. Par exemple, alors que l’ACV donnerait la plus mauvaise note ‘E’ au Poulet de Loué bio et ‘D’ au poulet standard nourri avec des céréales sans garanties d’origine et des tourteaux de soja OGM (3), le Planet-Score rétablit la véritable échelle des impacts environnementaux en attribuant ‘E’ au poulet conventionnel et ‘B’ au poulet bio du fait de son alimentation comprenant des céréales produites localement et du soja certifié sans déforestation ni pesticides ou engrais chimiques.

© UFC-Que Choisir

En conventionnel, un outil pour identifier les produits les plus vertueux

En cette période où l’inflation rend le Bio encore moins accessible aux ménages modestes, il peut être utile de recourir à certains produits d’agriculture conventionnelle qui limitent leur impact environnemental et sanitaire (faible utilisation de pesticides, ingrédients locaux…). Encore faut-il pouvoir les identifier. Alors que l’ACV donnerait par exemple la même note ‘C’ à chaque type de pizza, le Planet-Score, grâce à son mode de calcul complet et précis, permet de différencier parmi les pizzas non bio entre d’une part la pizza standard notée ‘D’, ses ingrédients étant susceptibles de venir du monde entier, et d’autre part la pizza Monoprix notée ‘B’ du fait de l’utilisation de blé et fromages originaires de l’Union Européenne.

© UFC-Que Choisir

Un étiquetage privilégié par plus de 200 fabricants et 21 distributeurs

En 2021, l’UFC-Que Choisir saluait les 27 fabricants et 8 enseignes qui testaient le Planet-Score. Désormais ce sont plus de 200 entreprises, dont 21 distributeurs tels que Biocoop, Lidl, Naturalia, Franprix, La Vie Claire, Monoprix, Naturéo ou encore Greenweez qui ont vérifié l’efficacité du Planet-Score pour donner de la visibilité aux efforts réalisés par ces filières pour limiter l’impact de leurs productions. En outre, plus de 30 marques l’affichent maintenant sur leurs emballages, en France, en Espagne et en Allemagne.

Si l’UFC-Que Choisir ne peut que se féliciter de cette dynamique, le critère facultatif du Planet-Score empêche cependant les consommateurs de pouvoir disposer sur tous les emballages de l’information sur le véritable impact environnemental des produits alimentaires. L’UFC-Que Choisir demande en conséquence que le Planet-Score devienne le modèle officiel d’étiquetage environnemental.

Dans cette attente, souhaitant que les consommateurs puissent acheter en pleine connaissance de cause les aliments les mieux notés du point de vue environnemental et sanitaire, l’UFC-Que les invite à télécharger la nouvelle version de son application gratuite « QuelProduit » et à l’utiliser au quotidien pour leurs achats alimentaires, mais aussi cosmétiques et ménagers, pour lesquels une note environnementale est également fournie.

Notes

(2) Les impacts environnementaux génériques de 135 000 aliments sont calculés sur la base des données accessibles publiquement (Agribalyse x Ciqual x Open Food Facts). Les impacts spécifiques de 1 500 produits sont calculés sur la base des données transmises par les fabricants.