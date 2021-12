© © PR Image Factory - Stockk Adobe Affichage environnemental Quand les études sur l’Eco-Score plaident pour… le Planet-Score !

Décidément, déjà plébiscité par les consommateurs et nombre d’enseignes qui le testent sur leur site de e-commerce, le Planet-Score, modèle d’affichage environnemental élaboré par l’ITAB et promu dès l’origine par l’UFC-Que Choisir et un collectif d’ONG, vient de bénéficier d’un soutien indirect suite à la publication d’une étude de Carrefour qui testait depuis plusieurs mois l’Eco-Score, un modèle concurrent.

En effet, selon cette étude, si le principe d’un affichage environnemental est largement apprécié par les consommateurs, l’Eco-Score ne répond cependant pas pleinement aux attentes des consommateurs. 72 % d’entre eux regrettent de ne pas avoir d’informations détaillées sur l’impact des pesticides, le mode d’élevage ou le bien-être animal, ces critères étant considérés comme très importants. Résultat : Carrefour, après Auchan, Franprix, Lidl et Monoprix, a annoncé qu’il allait tester le Planet-score dès lors que ce système intègre ces éléments.



Les pouvoirs publics, qui ont étendu le calendrier pour choisir le modèle officiel d’affichage environnemental, seraient donc bien inspirés d’analyser attentivement les études grand public autour des dispositifs en présence, pour garantir que l’affichage environnemental retenu soit bel et bien le plus pertinent pour les consommateurs.