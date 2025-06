« À l’été 2022, malgré 33 jours de canicule, nous avons eu une production record. » L’expérience d’Arnaud Vens et de Frédéric Fortin au jardin agro­écologique du Mas de Beaulieu, en Ardèche, prouve que les jardins sont capables de faire face à des épisodes climatiques extrêmes… à condition de suivre les principes du jardinage écologique. Avec le réchauffement climatique, il faut apprendre à jardiner autrement. « Les hivers plus doux et les printemps plus précoces modifient le calendrier des cultures », observe l’écologue américaine Camille Parmesan, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Les étés étant statistiquement de plus en plus chauds, « la morte-­saison ne se passe plus en hiver, mais plutôt en été, où les plantes s’arrêtent de pousser », ajoute Jean-Paul Thorez, ingénieur agronome et ancien directeur de l’Agence régionale de l’environnement de Haute-Normandie. Si le calendrier de culture des manuels de jardinage devient de plus en plus caduc, comment s’y retrouver ?

« Il ne faut pas planter trop tôt, à cause des phénomènes de faux printemps suivis de gels, note Camille Parmesan, désarmée. Il n’est plus possible de donner une date de plantation précise pour chaque végétal. » Une seule solution : être attentif à la météo et garder en tête que chaque printemps est