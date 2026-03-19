Censé être vertueux pour le porte-monnaie et l’environnement, l’achat de produits d’occasion ou reconditionnés se heurte à des réticences de la part des consommateurs. Parfois à juste titre.

Sur le marché du smartphone, le reconditionné se développe : 20 % des lecteurs interrogés dans nos tests détiennent un téléphone portable de seconde main. Mais, dans d’autres univers, la proportion s’avère très inférieure : 12 % pour les ordinateurs portables, 7 % pour les tablettes, 5 % seulement pour les écrans plats et les casques audio.

Malgré son intérêt économique et son moindre impact environnemental, ce type de consommation peine à devenir un automatisme. Parfois pour le mieux ? Le baromètre « Sobriété et modes de vie » de l’Ademe (dernière édition publiée en novembre 2025), réalisé auprès de 4 000 personnes, montre qu’un Français sur deux a acquis au moins un article d’occasion ou reconditionné au cours des trois dernières années, tous marchés confondus.

Si les économies sont le premier critère d’achat, le deuxième est de « pouvoir acheter davantage de choses pour le même prix »… ce qui va à l’encontre de la sobriété. L’effet rebond de la seconde vie est d’ailleurs souvent pointé du doigt sur des sites comme Vinted, qui encouragent la surconsommation et l’achat de produits neufs dans le but de les revendre.

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Un écart de prix trop faible

Pour la moitié des Français