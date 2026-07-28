Produits neutres en carbone - Bientôt la fin d’une fausse promesse

L’essentiel

D’ici quelques mois, les fabricants ne pourront plus qualifier un produit de « neutre en carbone » sur la base d’un système de compensation.

Cette mention était trompeuse pour le consommateur.

Plusieurs marques ont déjà commencé à retirer cette allégation de leurs communications.

​​​​C’est officiel : l’Apple Watch n’est plus « neutre en carbone »… si tant est que cette promesse ait un jour eu un sens ! Apple l’utilisait, accompagnée d’un logo esquissant les pétales d’une fleur, sur certains modèles de sa montre connectée depuis 2023. Ce n’est pas le cas des derniers modèles lancés à l’automne 2025. En l’espace de quelques mois, la firme a supprimé progressivement toutes les mentions « Carbon Neutral » de ses emballages et dans sa communication.

Un choix de raison ? Plutôt un choix sous contrainte… En fait, Apple se contente d’anticiper l’interdiction de cette allégation écologique faussement rassurante. Dans l’Union européenne (UE), vanter un produit comme étant neutre en carbone sera bientôt considéré comme trompeur. La directive européenne 2024/85 ajoute à la liste des pratiques