Comparatif Tee-shirts en coton

Les Français sont de grands consommateurs de vêtements et de chaussures. Selon le baromètre Refashion 2024, ils achètent en moyenne 42 pièces d’habillement neuves par an, toutes catégories confondues (femme, homme, enfant, bébé). Parmi les vêtements les plus fréquemment achetés figure le tee-shirt, avec 6 exemplaires achetés en moyenne par adulte en 2024. Constatant que la durabilité des vêtements était un sujet de plus en plus mis en avant par les marques, nous nous sommes intéressés à la qualité d’un classique des placards, le tee-shirt noir en coton. Nous en avons sélectionné 22, vendus entre 3,50 € et 95 € et conçus en France ou dans d’autres régions du monde. Nous avons évalué leur déformation au lavage, leur résistance à l’usage et l’évolution de leur aspect (couleur, état des coutures…) dans le temps.