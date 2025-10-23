Tee-shirts en coton

par Mélanie Marchais
Tee-shirts en cotonLe protocole
Les tests et l’évaluation s’inspirent de la méthodologie mise en place par l’Institut français du textile et de l’habillement à partir des données issues d’une étude d’ampleur nommée Durhabi.
Maintien de la forme
Dimensions
L’objectif est de savoir si les tee-shirts rétrécissent ou s’agrandissent après lavage. Pour cela, les dimensions du vêtement (hauteur et largeur en différents points) ont été mesurées et comparées avant et après 5 lavages, ce qui est suffisant pour constater ce type de défauts. Les lavages ont été réalisés conformément à ce qui était préconisé sur l’étiquette.
Vrillage
L’objectif est de savoir si les tee-shirts restent bien droits ou si les coutures latérales, normalement situées à l’aplomb des aisselles, tournent et se déplacent. Le positionnement des coutures a été comparé avant et après 5 lavages. Là encore, les lavages ont été réalisés conformément aux préconisations de l’étiquette.
Résistance
L’objectif est de savoir si les tee-shirts sont susceptibles de se déchirer facilement. Pour cela, le laboratoire a tout d’abord réalisé un test d’abrasion simulant les frottements répétés avec les autres vêtements, les sièges… Cela consistait à frotter le tee-shirt avec un abrasif jusqu’à la rupture complète d’un fil. Plus le nombre de frottements réalisés était élevé, plus le tee-shirt a été considéré comme résistant.
Le laboratoire a également réalisé un test d'éclatement pour savoir si le tissu pouvait résister à une forte extension avant de se déchirer. La forte extension peut se produire quand le tee-shirt est enfilé ou quand il se coince dans une poignée de porte, par exemple. Après avoir fixé une zone du tee-shirt sur une membrane flexible, une pression croissante a été appliquée à la surface de cette membrane, provoquant sa déformation (son gonflement) ainsi que celle du tee-shirt. Le test s’arrêtait lorsque le tissu éclatait. Plus la pression provoquant l'éclatement était élevée, plus le tee-shirt a été considéré comme résistant.
Aspect
L’objectif est de savoir si, à l’usage et au fil des lavages, l’aspect du tissu, sa couleur et les différents éléments composant le tee-shirt (coutures, broderies…) subissaient des changements importants.
Étoffe
Le laboratoire a cherché à savoir si les mailles s’ébouriffaient ou boulochaient à la suite de frottements. Après avoir lavé le tee-shirt 15 fois puis l’avoir fait sécher et repassé en suivant les recommandations de l’étiquette, le laboratoire a vérifié l’aspect des mailles (boulochage, ébouriffage…), l’absence de trou et l’aspect lisse de l’étoffe.
Couleur
Après avoir lavé le tee-shirt 15 fois puis l’avoir fait sécher et repassé conformément aux informations données sur l’étiquette, le laboratoire a évalué la décoloration de l’étoffe.
Autres
L’état des coutures et des autres éléments composant le tee-shirt (broderies…) a été évalué après 15 lavages.
Chimie
L’objectif est de s’assurer que les tee-shirts ne contiennent pas de résidus de substances chimiques. Pour cela, nous avons recherché des métaux lourds, des colorants allergènes et des dérivés de colorants potentiellement cancérogènes.
