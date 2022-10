Les machines à gazéifier permettent, grâce à un cylindre de CO 2 , de transformer de l’eau du robinet en eau gazeuse. Nous avons testé cinq machine à soda des marques Aarke, Mysoda, Philips et Sodastream. Surprise : si toutes promettent de produire 60 l d’eau gazéifiée avec une cartouche, nos tests montrent que certaines en produisent moins et d’autres, beaucoup plus. C’est autant de bouteilles en moins dans la poubelle.