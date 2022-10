Déshydrateurs alimentaires

Le déshydrateur chauffe fruits, légumes, herbes, viande, etc., pendant plusieurs heures afin que l’eau qu’ils contiennent s’évapore. Cela permet d’augmenter leur durée de conservation : utile si vous possédez un potager ! Nous avons évalué cinq modèles, quatre avec une base chauffante ventilée sur laquelle se superposent des plateaux perforés (Dejelin, Lagrange, Livoo et WMF) et un cinquième (Kitchen Chef) ayant la forme d’un minifour.