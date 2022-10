© NEW AFRICA/ADOBE STOCK - SHUTTERSTOCK Objectif zéro déchet Nos conseils pour se lancer

Le mouvement zéro déchet séduit de plus en plus de consommateurs : bon pour l’environnement, il permet aussi de réaliser des économies. Il existe différentes machines permettant de réduire ses déchets (machines à gazéifier, appareils de mise sous vide, déshydrateurs alimentaires, yaourtières…), mais il n’est pas forcément nécessaire de s’équiper pour s’engager dans cette démarche.

Un Français génère, en moyenne, 354 kg de déchets par an, soit plus de 1 kg par jour (source Ademe). Et encore, ce chiffre ne prend en compte que les ordures ménagères : on peut le multiplier par quinze si l’on y ajoute les résidus des secteurs de la construction, de l’agriculture et de l’industrie. Même si leur traitement s’améliore d’année en année – le taux de recyclage est passé de 27,3 % en 2000 à 47,5 %, en 2019, dans l’Union européenne –, ces montagnes de détritus ont un impact environnemental énorme. Le meilleur déchet reste donc, plus que jamais, celui que l’on ne produit pas.

D’autant que dans le contexte actuel (inflation, pénuries, crise énergétique…), on dépense moins en allégeant le poids de sa poubelle. Le fait-maison, le marché de l’occasion, l’interdiction des objets à usage unique ou, tout simplement, la fin des achats impulsifs superflus permettent de réaliser de belles économies.

5 questions à se poser avant tout achat

S’engager dans une démarche zéro déchet implique de modifier sa manière de consommer. Marie Lefèvre et Herveline Verbeken, autrices de J’arrête de surconsommer ! (éd. Eyrolles), ont résumé les questions à se poser avant toute acquisition. Au nombre de 5, elles forment l’acronyme « bisou ».

B comme besoin : À quel besoin caché (réconfort, estime de soi…) répond le fait d’acheter cet objet ?

I comme immédiat : En ai-je un besoin immédiat, ou le sentiment d’urgence est-il créé par une promotion ou le marketing ?

S comme semblable : Ai-je déjà un objet semblable ou répondant au même besoin ?

O comme origine : Quelles sont l’origine et les conditions de fabrication de ce produit ?

U comme utile : Est-il réellement utile pour moi ou puis-je m’en passer ?

Si votre besoin se confirme, choisissez du matériel durable et réparable ou de seconde main. En cas d’usage ponctuel, pensez à la location ou au prêt.

Réduire ses déchets sans transiger sur son confort

Privilégiez la distribution en vrac et les contenants en verre.

Refusez les poches en plastique et faites vos courses avec un sac réutilisable, mais sans collectionner les tote bags, dont il faut se servir des milliers de fois avant qu’ils deviennent écologiquement rentables.

Dites adieu aux pailles et autres objets en plastique inutiles.

Optez pour une gourde ou un thermos, vous limiterez ainsi votre usage de bouteilles et de gobelets.

Apposez un autocollant Stop Pub sur votre boîte aux lettres. Une enquête menée en 2018 par 344 bénévoles de l’UFC-Que Choisir montrait qu’il permettait de diminuer de 93 % le nombre moyen de prospectus reçus, qui représentent environ 2 kg de déchets par mois.



Limiter ses déchets dans la salle de bains et la cuisine

Que Choisir s’est déjà penché sur la diminution des déchets dans la salle de bains en réalisant, entre autres, des comparatifs consacrés aux culottes menstruelles et aux shampoings solides.

Nous avons aussi dédié un banc d’essai à 4 équipements de la cuisine :

les machines à gazéifier, pour limiter la consommation de bouteilles ;

les appareils de mise sous vide, pour garder notamment viandes, poissons ou restes plus longtemps ;

les déshydrateurs alimentaires, pour conserver fruits et légumes du jardin ou achats en lot ;

les yaourtières, pour éviter de jeter des pots de yaourt.



La bonne nouvelle ? La plupart des modèles que nous avons testés en laboratoire donnent satisfaction. Ils remplissent leur mission et sont plutôt faciles d’emploi.

La mauvaise, c’est qu’ils ne sont pas entièrement zéro déchet puisqu’il faut bien les fabriquer. Avant de craquer sur un appareil, demandez-vous si vous l’utiliserez vraiment et combien de temps. Nombre de machines à pain ont été remisées à la fin des confinements : on en trouve plus de 14 500 à vendre sur Leboncoin !