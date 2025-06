Pour être écolo au jardin, il ne suffit pas d’acheter des produits naturels ou des plantes labellisées. Il convient de se former pour adopter les bonnes pratiques. On profitera ainsi d’un jardin résilient et productif, tout en limitant ses dépenses.

Depuis 2019, la loi Labbé interdit aux jardiniers amateurs d’utiliser des pesticides de synthèse. Toutefois, pour être écolo au jardin, il faut aller plus loin : couvrir son sol de paillis (feuilles mortes, tonte de gazon si non traité ni grainé, broyat), semer des engrais verts (comme la phacélie, la moutarde ou la vesce), fabriquer son compost, voire son propre terreau de feuilles. Des pratiques vertueuses qui reposent avant tout sur une approche préventive, où « on évite d’ajouter des produits ou des engrais, aussi bios soient-ils », précise Perrine Bulgheroni, fondatrice de la Ferme biologique du Bec-Hellouin, dans l’Eure. En misant sur l’autonomie, le jar­dinage écologique permet aussi de se détourner d’un « jardinage de la consommation », comme l’appelle Jean-Paul Thorez. Cet ingénieur agronome se rend rarement en magasin. La superficie de son jardin s’élève à plus de 200 m2, mais il ne lui consacre que 50 € par an, pour des semences et des plants. S’il n’achète aucun produit en jardinerie, c’est pour une raison simple : il n’en a pas besoin.

Bon à savoir On peut faire ses graines soi-même, en commençant par des semences faciles à obtenir comme celles de la famille des