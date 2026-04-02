De l’illimité partout, tout le temps, et à un prix attractif. Avec son forfait Max, Free mobile s’adresse à ceux qui projettent de faire une consommation effrénée d’avion et de data, à rebours de l’intérêt général.

L’essentiel Free mobile lance un tout nouveau forfait incluant des appels et Internet en illimité, y compris depuis de nombreux pays étrangers.

Free Max va pousser les utilisateurs à la consommation, à l’opposé des recommandations actuelles de sobriété en matière d’usage du numérique.

Ce forfait est à réserver aux gros voyageurs qui utilisent beaucoup leur téléphone.

« L’objectif de réduction des émissions de CO 2 passera forcément par une plus grande sobriété. » Voilà, en substance, ce qu’assuraient en mars 2023 l’Arcep et l’Ademe, les structures publiques en charge respectivement du numérique et de la protection de l’environnement, dans leur rapport conjoint sur l’impact environnemental du numérique. Trois ans plus tard, Free fait tout l’inverse.

L’opérateur vient de lancer un forfait où l’illimité règne en maître : l’Internet en France, les appels et les SMS depuis la France vers les pays de l’Union européenne, la data depuis 135 destinations dans le monde, tout ou presque y est proposé sans limite, et pour seulement 29,99 € par mois, 19,99 € même pour les abonnés Freebox.

Certes, la data en elle-même ne représente que 5 % des émissions carbone du numérique, soit une faible partie du total. Sauf que les titulaires d’un tel forfait auront forcément plus recours que les autres à la vidéo, aux appels en visio et à l’IA générative, des services qui contribuent fortement à l’essor des data centers, ces centres de données particulièrement gourmands en ressources par lesquels transitent tous les flux.

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Ils auront aussi tendance à changer plus souvent de smartphone . Or, la fabrication d’un téléphone représente, à elle seule, près de 80 % des émissions du numérique. Et avec la 5G en illimité, le wi-fi deviendra quasiment inutile. Ce mode de connexion est pourtant nettement moins impactant que le réseau mobile. Bref, ce forfait ne va pas dans le bon sens.

Un forfait pour les gros voyageurs

Sur le papier, il faut l’avouer, ce que propose Free Max est assez impressionnant par rapport aux autres opérateurs de téléphonie mobile. Voici un aperçu de ce qu’il apporte de plus que la plupart des forfaits présents sur le marché :

L’Internet illimité en France. Ici, pas d’enveloppe de data à respecter. On dépense ses gigaoctets sans compter.

Les appels illimités depuis la France métropolitaine vers les mobiles d'Europe, Suisse, Andorre, États-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine et DOM et vers les fixes de 100 destinations. Avec la plupart des autres forfaits, seuls les appels vers les mobiles en France et les fixes de certaines destinations étrangères sont inclus. Free Max y ajoute, entre autres, les appels vers les mobiles de l’Union européenne (UE) et de quelques autres pays. Cela résout un paradoxe qui fait qu’avec la plupart des forfaits, les appels depuis un pays de l’UE vers la France sont inclus, alors qu’il faut payer en plus pour joindre un mobile italien ou roumain depuis l’Hexagone.

Internet illimité dans 135 destinations dont l’Europe, et appels, SMS, MMS illimités depuis 65 destinations. La plupart des autres forfaits se limitent à une enveloppe de data à utiliser dans les autres pays de l’UE, comme le leur impose la réglementation européenne. Ici, non seulement la connexion dans l’UE est illimitée, mais c’est le cas aussi dans beaucoup de pays dans le monde, y compris les plus touristiques (États-Unis, Chine, Japon, Maroc, Singapour, Thaïlande, Brésil…). Attention toutefois, car dans certains pays, on peut se connecter, mais pas passer d’appel.

Notre avis sur le forfait Free Max

Bénéficier d’autant de services pour seulement 29,99 €/mois (et même 19,99 € pour les abonnés Freebox, jusqu’à 4 abonnements à ce prix) est assez incroyable. Mais outre du temps de connexion et des appels, c’est aussi de la tranquillité qu’on achète. Avec Free Max, il n’est en effet plus nécessaire, en voyage, d’avoir un œil sur son compteur de gigaoctets et on ne stresse plus à l’idée de découvrir une facture salée à son retour. Avec lui, à vous les visios dans la jungle bolivienne, les séries sur les plages du Sénégal ou la consultation de ChatGPT dans votre chambre d’hôtel coréenne… La « révolution » selon Free.