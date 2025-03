Depuis la crise du covid et l’essor du télétravail, la visioconférence est devenue un réflexe. Pourtant, son impact environnemental n’est pas négligeable. Quelques conseils pour l’amoindrir lors de vos réunions à distance.

« On se fait une visio ? »

« D’accord pour notre entretien jeudi prochain, je vous envoie un lien Teams. » C’est peu ou prou le genre de messages que nombre d’entre nous recevons très régulièrement. Même si la discussion en question n’implique que deux personnes et ne nécessite nullement que l’on se voie ou partage des documents. Une nouvelle habitude qui paraît peu en phase avec les impératifs de transition écologique.

À vrai dire, nous n’avons pu dénicher aucune donnée chiffrée comparant l’impact environnemental d’un coup de fil à l’ancienne et d’un rendez-vous en visio. Mais l’Agence de la transition écologique (Ademe) assure qu’il n’est pas besoin de calcul pour « affirmer qu'il vaut mieux choisir un appel téléphonique classique plutôt qu'un appel depuis une application sur Internet ». L’Ademe a en revanche comparé plusieurs scénarios de visioconférence et en tire quelques messages essentiels. Pour limiter l’impact carbone, choisissons :

l’audio seul plutôt que la vidéo ;

le wi-fi plutôt que la 4G ;

la basse plutôt que la haute définition pour les conversations vidéo.

Pour chaque paramètre, les différences sont importantes entre le choix le plus sobre et le plus polluant. Dans une moindre mesure, opter pour le