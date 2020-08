Innovation Litiges traités en visioconférence

Durant le confinement, les associations locales (AL) de l’UFC-Que Choisir ont dû fermer leurs portes et réinventer leurs modes d’action. Un grand nombre d’entre elles ont traité des litiges à distance, par téléphone ou par e-mail. Celle de Rambouillet (78) est allée plus loin en instaurant des « télé­rendez-vous ». Il suffit de choisir un créneau et de s’inscrire sur son site. Les permanences ont lieu le samedi matin, et chaque entretien dure 30 minutes. À l’heure prévue, consommateur et ­bénévole se connectent à la plateforme de visio­conférence Jitsi. Le premier expose son problème au second, comme s’ils étaient face-à-face dans la même pièce. « C’est une belle ­expérience, avec un nouveau public, jeune, qui nous permet ­d’envisager une organisation différente afin de toucher les consommateurs en dehors des horaires habituels », se réjouit Jean-Pierre Jokiel, président de l’AL. À l’initiative de ce projet, il désire pérenniser le concept, en ­alliant consultations en ­présentiel et à distance.