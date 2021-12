Comptes UFC-Que Choisir 2020, année d’un record

Présenter les comptes 2020 fin décembre 2021 peut paraître tardif… Cela s’explique par la nécessité de les valider en assemblée générale. Or celle de 2021 n’a, pandémie oblige, pu se tenir qu’en fin d’année.

Quand le Covid-19 nous a obligés à fermer les locaux, à instaurer le télétravail, à tenir les réunions à distance et à différer certains projets, nous avons craint fortement pour la diffusion de nos publications, pour notre activité, pour nos finances ! Le budget 2020 avait alors été révisé à la baisse.

Et pourtant, un miracle s’est produit. La mobilisation de nos salariés et de nos bénévoles, la fidélité de nos adhérents et de nos abonnés, les effets induits du confinement des Français ainsi que les forts besoins en conseils juridiques liés aux nouvelles mesures nous ont permis de terminer l’année avec un résultat net exceptionnel. Près de 3 millions d’euros, le meilleur de toute notre histoire ! La diffusion des magazines a progressé grâce à vous, car le nombre de nos abonnés a grimpé. Cela compense la baisse des ventes en kiosque due à la fermeture des points de vente.

Parallèlement, les souscriptions au site Quechoisir.org ont explosé, avec une hausse de 18 % du chiffre d’affaires pour atteindre, en 2020, 212 000 abonnés (près de 220 000 aujourd’hui). Au total, le chiffre d’affaires de l’éditorial papier et internet a augmenté de 1,7 million d’euros. Enfin, l’annulation ou le report de certains événements et la mise en place de réunions en visioconférence ont permis de diminuer fortement les frais d’organisation et de déplacement, entraînant des économies importantes sur ces postes.

Au service des consommateurs

L’UFC-Que Choisir est une association loi 1901 sans but lucratif. Aussi, ce résultat positif sera mis à disposition des consommateurs et nous permettra de développer des actions qui profiteront à tous, indépendamment des pouvoirs publics et des professionnels. Nous avons déjà déployé et financé, via le fonds de dotation, deux applications importantes pour smartphone, Quelproduit et Queldébit, et lancé un Observatoire de l’air intérieur. Nous avons également créé des outils pédagogiques permettant aux 140 associations locales (AL) UFC-Que Choisir d’assurer des ateliers de prévention dans le domaine des arnaques, de l’alimentation et de la consommation responsable.

Pour la neuvième année consécutive, 2020 se termine sur un résultat net positif ! C’est grâce à votre fidélité ne se dément pas, ce qui permet donc à notre mensuel Que Choisir et à notre site Quechoisir.org de figurer parmi les meilleurs sur le plan de la diffusion et de la consultation. Et n’oublions pas nos 4 000 bénévoles : ils font vivre toutes ces AL qui luttent pour améliorer notre condition de consommateur. Quant à 2021, les premières estimations confirment un résultat moindre, mais toujours positif.