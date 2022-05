Printemps des consommateurs Différents événements ont fleuri en France

L’édition 2022 de l’opération nationale consacrée à la consommation responsable a rencontré un franc succès. Près de 80 associations locales y ont participé.

Soixante-dix-neuf associations locales (AL) ont pris part au Printemps des consommateurs 2022. Orchestrée par l’UFC-Que Choisir, cette opération nationale leur permet de créer des actions consacrées à la consommation responsable, mise à l’honneur depuis plusieurs années. Ainsi, les bénévoles de la Drôme ont parcouru les marchés, comme celui de Portes-lès-Valence le 7 avril. Ils en ont profité pour faire découvrir au public l’application Quelproduit et la carte des circuits courts. Le 10 avril, Douai (Nord) lançait sa Journée verte dédiée à la nature. L’occasion pour l’AL d’installer un stand et de diffuser des informations sur des sujets écologiques. L’AL du Var-Est s’est, elle, associée à la manifestation Fréjus 100 % nature, les 2 et 3 avril. Au programme : échanges avec les habitants sur le Nutri-Score et les additifs alimentaires, entre autres.

Nîmes adapte des actions existantes

Tous les ans, certaines AL adaptent aussi des actions existantes à la thématique, à l’instar de l’UFC-Que Choisir de Nîmes. Bernard Désandré, son président, nous a raconté les trois temps forts de son Printemps responsable. Par exemple, l’AL est allée, une nouvelle fois, à la rencontre des travailleurs handicapés de l’établissement et service d’aide par le travail (Esat) Les Chênes verts, avec lequel elle collabore souvent. Le 5 avril, elle y a dispensé une journée de sensibilisation aux écogestes, et aux risques sur les réseaux sociaux. Trois semaines plus tard, l’AL a participé à « La grande émission UFC-Que Choisir » sur Radio Nîmes, comme chaque dernier lundi du mois, de 15 à 16 h. Le 25 avril, Bernard Désandré et son acolyte, Gilles Bergogne, ont présenté à l’antenne les applis Queldébit et Quelproduit, ainsi que les nouvelles cartes interactives des circuits courts et du prix de l’essence. Enfin, le 16 mai, les bénévoles ont animé une conférence-débat au Cadref, l’Université de la culture permanente et du temps libre de Nîmes. L’AL y a conduit un cours sur le changement climatique et ses conséquences sur la consommation. Mais l’association nîmoise pense déjà à la suite. Elle organise sa journée portes ouvertes le 14 juin, et milite pour que des fontaines rafraîchissantes gratuites raccordées au réseau d’eau potable de la ville soient mises à disposition de la population, afin de contrer l’invasion des bouteilles en plastique. Des discussions sont en cours avec les édiles.