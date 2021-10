70 ans de l’UFC-Que Choisir À Angers, les bénévoles paient leur tournée !

Le camion spécialement affrété pour fêter les sept décennies de l’association sillonne la France depuis plus d’un mois. Les 27 et 28 septembre derniers, il s’est arrêté à Angers, sur la place principale de la ville. Échanges, sensibilisation et militantisme étaient au rendez-vous. Reportage.

Le van décoré aux couleurs de l’UFC-Que Choisir est sur la route depuis le 11 septembre. Démarrée à Amiens, la tournée s’est poursuivie à Lille, Rouen, Caen, Le Mans puis Angers, où nous sommes allés. Au cours des deux jours durant lesquels le camion stationnait place du Ralliement, 13 bénévoles de l’association locale se sont mobilisés et ont multiplié les échanges avec les passants.

« C’est pour quoi, tout ça ? », demande une jeune femme, intriguée par le van, les panneaux photomaton et le barnum disposés à l’extérieur. La conversation s’engage. Lancée sur l’anniversaire de l’UFC-Que Choisir, elle s’étend progressivement aux actions menées depuis sa naissance, avant d’aboutir à une invitation à signer les pétitions de l’association actuellement en circulation (concernant l’obésité infantile, la TVA sur les taxes énergétiques et l’eau du robinet sans pesticides). S’ensuit la remise de la plaquette qui résume 70 ans de combats de l’UFC-Que Choisir et présente les outils développés pour une consommation responsable, puis la distribution de quelques goodies créés pour l’événement (gourde, pochette, sac en toile…).

« Nous tenons de nombreuses discussions avec les personnes qui passent. Les pétitions marchent très bien ; plusieurs dizaines de signatures ont été récoltées pour chacune. Hier, nous avons montré au public comment fonctionnent nos applications Queldébit et Quelproduit. On a eu du succès ! », s’enthousiasme Yannick Grellard, président de l’association locale (AL) du Maine-et-Loire. Les bénévoles présents ne perdent pas de vue l’objectif de cette opération, comme le souligne Jean-Jacques Terrière, vice-président de l’AL : « Ces deux jours sont l’occasion de parler aux consommateurs des combats gagnés et des changements auxquels a contribué l’UFC-Que Choisir [instauration du Nutri-Score, lutte contre le démarchage téléphonique, obtention de la résiliation d’assurance à tout moment…]. Ils sont parfois surpris ! Pour les 70 ans, nous souhaitons faire passer un message spécial, en présentant notamment l’adhésion sympathisant. » Facturée 15 euros, celle-ci est destinée aux personnes désirant devenir des militants actifs et disposer d’informations sur la défense des consommateurs.

Pour les bénévoles angevins, ces deux journées sont passées très vite. Le camion a, depuis, poursuivi son itinéraire, direction La Roche-sur-Yon puis La Rochelle, avant de rejoindre le centre puis l’est de la France. La tournée s’achève le 17 décembre à Chambéry. D’ici là, bonne route à tous les bénévoles-chauffeurs impliqués dans cet événement !