70 ans de l’UFC-Que Choisir En route pour une consommation responsable

Pour honorer sept décennies de combats et d’engagements aux côtés des consommateurs, l’UFC-Que Choisir fait le tour de France en van, organise un concours photo et met en avant sa nouvelle application, QuelProduit.

Que de pages écrites, de batailles menées et d’actions abouties depuis 1951 ! Cette année, l’UFC-Que Choisir fête ses 70 ans. Des festivités viennent souligner l’événement, orchestrées au niveau national par la fédération. Objectifs : promouvoir la consommation responsable et mettre en lumière les mobilisations de notre association.

Concours photo : halte au gâchis

Immortaliser en image les dérives de l’hyperconsommation : voilà le but du concours Photogâchis lancé en avril dernier. Plastiques qui traînent, objets non recyclables ou non réparables, montagnes de publicités, suremballages… De quoi inspirer les participants ! Parmi les clichés envoyés, après deux premières sélections effectuées par les associations locales, restent aujourd’hui en lice dix finalistes. Un vote en ligne est ouvert à tous jusqu’au 29 octobre 2021. Le lauréat de ce Grand Prix des consommateurs recevra un vélo électrique. En parallèle, un concours de films courts est organisé, jusqu’au 31 octobre.

L’UFC fait sa tournée

L’âme bohème pour fêter ses 70 ans, l’UFC-Que Choisir s’offre un tour en van décoré à ses couleurs. Parti le 10 septembre, ce camion aura sillonné 41 villes françaises et parcouru 8 500 km avant une arrivée prévue le 17 décembre à Chambéry. Les bénévoles se passent le relais et accueillent les passants, tout en respectant les mesures d’hygiène, crise sanitaire oblige. Cette expérience innovante vise à rappeler les grands combats de l’UFC-Que Choisir mais aussi à toucher un large public, à commencer par les jeunes. Différentes activités attendent les visiteurs : photomaton avec des panneaux arborant des slogans militants (« J’ai le pouvoir de changer ma consommation », « Je réduis mes déchets alimentaires »…), quiz sur les écogestes, dégustation d’eau à l’aveugle ou encore scanathon pour faire découvrir l’application QuelProduit. Sortie le 15 mars, elle traque les substances indésirables dans les produits cosmétiques, ménagers et alimentaires. Des échanges et informations sur les actions et victoires de l’association sont également au programme. Du boycott du veau aux hormones à la condamnation de Facebook, que de luttes engagées en 70 ans !

Le 10 septembre, Amiens a ouvert le bal. Interrogé quelques jours avant de prendre la route, Éric Pasquier, bénévole au sein de l’association locale de cette ville, était enthousiaste : « Nous participerons au Salon des associations, le 11 septembre, avec le van. Les deux jours suivants, nous serons postés place Gambetta, en centre-ville, un lieu où il y a beaucoup de passage. Nous avons là un bel outil à notre disposition, judicieux pour attirer l’œil des consommateurs et aller vers eux ! » Pour en savoir plus sur la suite de la tournée, rapprochez-vous de l’association locale UFC-Que Choisir la plus proche de chez vous.

Les étudiants parlent aux consommateurs

Les réjouissances ne s’arrêtent pas là. Des étudiants spécialement recrutés, accompagnés de bénévoles de nos AL, vont aller à la rencontre de la population dans dix villes de France (Marseille, Caen, Bordeaux, Lille, Grenoble, Strasbourg, Toulouse, Nantes, Le Mans et Paris). Les 19 et 20 novembre prochains, leur mission sera double. D’une part, ils vont promouvoir l’adhésion sympathisant : moyennant 15 €, une personne devient adhérente de l’association locale la plus proche de chez elle. Elle accède à différentes informations sur les actions et combats de l’UFC-Que Choisir mais aussi sur les actualités liées à la défense des consommateurs. D’autre part, munis de tablettes, ces jeunes vont présenter aux passants l’application QuelProduit.