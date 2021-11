Histoire Souvenirs, souvenirs…

Une myriade d’événements célébrent les 70 ans de l’UFC-Que Choisir. L’occasion, pour le bulletin Savoie Consomm’ du dernier trimestre 2021, de se plonger dans les souvenirs. 1978 : quatre associations locales (AL) savoyardes – Chambéry, Aix-les-Bains, Albertville et Saint-Jean-de-Maurienne – voient le jour. En une quarantaine d’années, elles ont traversé quelques turbulences. Par exemple, en 1982, à la suite d’une condamnation qui « dépasse ses possibilités de trésorerie » pour « une erreur dans un tableau de relevés de prix [publié dans son bulletin local] », l’AL d’Aix-les-Bains est sauvée par « la solidarité des adhérents et du public ». Anecdote plus sportive : en 1992, lors des JO d’hiver d’Albertville, les AL savoyardes ont tenu un stand géré par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le 18 décembre, l’AL de Chambéry clôturera la tournée du van affrété pour fêter les sept décennies de l’UFC-Que Choisir. Diverses animations attendent les passants.