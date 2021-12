© TUCUMAN 70 ans de l’UFC-Que Choisir La tournée est terminée

Le camion dédié aux 70 ans de l’UFC-Que Choisir a sillonné la France pendant trois mois, à la rencontre des consommateurs. Les bénévoles des associations locales se sont mobilisés pour des objectifs communs : sensibiliser, présenter nos combats et recruter des adhérents.

Les 70 ans de l’UFC-Que Choisir, c’est fini ! Le van spécialement affrété – et décoré – pour fêter cet anniversaire est rentré au garage le 18 décembre, après avoir fait étape dans 41 villes partout en France. Durant les trois derniers mois de l’année 2021, les bénévoles des associations locales (AL) participantes sont partis à la rencontre des consommateurs. De nombreux échanges sur nos combats passés et présents ont permis d’obtenir des centaines de signatures pour chacune des pétitions mises en avant : halte à la TVA sur les taxes, contre le démarchage téléphonique, pour une eau du robinet sans pesticides… Les visiteurs ont également pris le temps de découvrir les diverses animations proposées, comme la découverte de notre application pour smartphone Quelproduit, qui traque les substances indésirables dans les produits alimentaires, cosmétiques et ménagers. « Le scanathon, les pétitions et le bar à eaux ont remporté le plus de succès », s’enthousiasme, par exemple, l’AL de Besançon (25). Les médias locaux – journaux, radios mais aussi bulletins municipaux – des différentes destinations de la tournée n’ont pas manqué de couvrir ces multiples événements, et le camion a souvent bénéficié d’un emplacement idéal en plein cœur de ville. Certains édiles se sont même déplacés ou ont demandé à accueillir le véhicule en cours d’itinéraire, à l’instar du maire de Montélimar (26). À mi-course, un chauffeur professionnel a pris part à l’aventure et a conduit le van d’étape en étape. Il s’est montré un allié « ponctuel, compétent et très agréable », souligne l’AL de Limoges (87), qui a par ailleurs rassemblé 18 bénévoles et 8 étudiants en droit pour l’occasion. Une belle mobilisation, qui résume l’engouement général face à cette opération. Innovante, elle a offert un temps de partage privilégié entre AL et consommateurs dans un lieu atypique. Cerise sur le gâteau, en plus de cette tournée, l’adhésion sympathisant a été présentée aux habitants de 25 communes de France. Car la première force de l’UFC-Que Choisir, ce sont ses adhérents !