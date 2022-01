© J. FLEURY Concours photo Remise de prix à Nancy

Laurent Nisi, le grand vainqueur du concours Photogâchis organisé par l’UFC-Que Choisir, a reçu un vélo électrique, sa récompense, à l’association locale (AL) de Nancy (54), le 20 décembre. « Décrocher ce prix et représenter mon département, la Meurthe-et-Moselle, est gratifiant », a déclaré ce photographe du cru, sélectionné par l’AL et fortement soutenu par ses abonnés sur les réseaux sociaux. Le cliché primé, « Les énergies vertes », qui montre des voitures rouillées recouvertes de végétation, s’inscrit dans un vaste projet qu’il mène depuis des années : figer des lieux ou des objets abandonnés. « Le titre du concours m’a interpellé, car je le vis au quotidien, lorsque je photographie des espaces susceptibles d’être habités, des voitures qui pourraient être remises en circulation, etc. », explique Laurent. Référent jeunesse au sein d’un centre social, il s’adonne à sa passion pendant son temps libre. Il y a 10 ans, il a fait ses armes au club photo de Dombasle- sur-Meurthe (54), dont il est à présent vice-président. En 2017, il a autoédité le livre Visites interdites. Il réalise aussi des tirages sur papier et aluminium. La tête pleine de nouveaux projets, il nous confie ses envies : « Je voyage dans toute l’Europe. Je suis allé à Tchernobyl, en hiver, et je compte y retourner au printemps, car la nature y occupe une place énorme. Je veux montrer qu’il y a de la vie dans un endroit apocalyptique. »