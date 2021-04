Concours photo Traquer le gâchis

Une poubelle qui déborde ou un dépôt sauvage ? Pour dénoncer l’hyperconsommation, participez au concoursPhotogâchis lancé par plusieurs associations locales, dont celle du Morbihan, en leur envoyant vos clichés.

Les quotidiens régionaux Ouest-France et Le Télégramme ont relayé la communication de l’association locale (AL) du Morbihan, à l’occasion des 70 ans de l’UFC-Que Choisir (lire QC n° 600). Bien d’autres AL, en Bretagne ou ailleurs, se sont aussi fait l’écho de cet anniversaire et d’initiatives liées. Mais puisqu’il ne fallait prendre qu’un exemple… va pour le Morbihan ! Ainsi, de nombreuses AL ont annoncé le lancement de la nouvelle application gratuite de l’UFC-Que Choisir. Nommée QuelProduit, elle permet aux consommateurs de décrypter des milliers de produits alimentaires, cosmétiques et ménagers, mais aussi de les informer de la présence éventuelle d’ingrédients ou de substances indésirables dans leur composition. Parallèlement, l’AL du Morbihan a fait savoir qu’elle organisait un concours baptisé Photogâchis, qui s’adresse au grand public. Vous avez envie d’y participer ? Photographiez des scènes qui illustrent le suremballage, les excès de la publicité, l’obsolescence programmée ou le gaspillage alimentaire. Cette opération, lancée également par d’autres AL, s’inscrit dans une démarche nationale : les clichés des lauréats seront départagés à Paris dans quelques mois. Avec ces initiatives, « nous offrons la possibilité aux Morbihannais de se mobiliser et d’agir pour une consommation plus responsable », résume, pour Ouest-France, Catherine Portas, présidente de l’AL bretonne.