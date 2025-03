Cela n’a échappé à personne : plus moyen d’acheter une bouteille d’eau, de lait ou de boisson sucrée (1) sans avoir affaire à un bouchon solidement attaché au goulot. Et pour cause, c’est désormais une obligation. Elle tient à une directive européenne de 2019 qui prévoyait une mise en œuvre effective au plus tard en juillet 2024. Deux objectifs : d’une part, éviter que des bouchons baladeurs ne polluent les milieux marins. Les bouteilles figurent parmi les déchets les plus fréquemment retrouvés sur les plages de l’Union. S’agissant des bouchons, leur petite taille favorise leur ingestion par les animaux (poissons, oiseaux, tortues marines). D’autre part, favoriser le recyclage. De quoi surprendre nos fidèles lecteurs, dont certains nous ont fait part de leur incompréhension. Ne répétons-nous pas régulièrement que les produits qui mélangent plusieurs matériaux sont difficiles, voire impossibles à recycler ? Or, avec le corps de la bouteille en PET (polytéréphtalate d’éthylène) et le bouchon le plus souvent en PP (polypropylène), on est bien en présence de deux résines plastiques différentes.

Obstacle facilement contourné

En réalité, tout dépend des situations. Le recyclage est compromis lorsque les matériaux sont étroitement imbriqués, comme dans le cas de certaines briques qui mélangent carton, plusieurs types de plastique et aluminium. Mais pour les bouteilles et leurs bouchons, l’obstacle est facilement contourné. « Elles sont orientées vers des unités qui recyclent le PET. Après nettoyage et broyage, les différents matériaux sont séparés par densimétrie, explique Sophie Génier, directrice du recyclage de Citeo, l’éco-organisme en charge des emballages et papiers. Le PET est plus lourd, il coule, alors que le PP flotte. Il peut être orienté vers d’autres usines. En pratique, tous les bouchons récupérés sont recyclés et, lorsqu’ils sont attachés, on en récolte davantage. » Car les centres de tri ne sont pas conçus pour les objets trop petits. « Les mailles laissent en général filer les déchets inférieurs à 4 ou 5 cm, qui partent en refus de tri », indique Christophe Viant, vice-président de la branche plastique de la Fédération des entreprises du recyclage. Ils rejoignent alors le tout-venant et sont incinérés. « La collecte via des associations qui font recycler les bouchons est aussi une bonne solution, mais pour le reste, cette nouvelle obligation de les attacher fait gagner en efficacité. » précise Christophe Viant. Bon point pour l’environnement, donc.

La taille des bouchons a diminué

Cela ne consolera pas forcément certains lecteurs qui se plaignent d’avoir le plus grand mal à dévisser ces nouveaux bouchons. De fait, non seulement ils sont arrimés parfois très solidement aux bouteilles mais, dans le but louable de consommer moins de plastique, leur taille a diminué. L’ouverture en est rendue plus difficile, voire impossible pour certaines personnes âgées qui ont du mal à effectuer les mouvements de pince. Il existe bien des dispositifs permettant de s’affranchir de ce handicap mais le mieux serait que les vendeurs de boissons réfléchissent à une solution cumulant respect de l’environnement et prise en compte de l’ensemble de la clientèle.