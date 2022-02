Maintien à domicile (vidéo)

Rester chez soi jusqu’à ses derniers jours est parfois possible. Encore faut-il que le logement soit adapté au grand âge. Grâce à divers travaux d’aménagement, on peut notamment éviter les risques de chute. Mais il existe aussi de nombreux équipements et ustensiles bien pensés qui permettent de remédier à toutes sortes de handicaps. Reportage vidéo dans l'appartement-témoin « Espace idées bien chez moi » de Paris.