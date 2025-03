Trop grand, trop cher, trop dangereux… Dans certains cas, il peut être sage de quitter son logement pour emménager dans un nouveau domicile, adapté aux seniors, plus sûr et offrant un environnement convivial.

Les alternatives à l’Ehpad sont très variées, avec des prestations, des philosophies et des tarifs qui, suivant la localisation et le gestionnaire d’établissement (public, privé…), peuvent faire le grand écart, de 400 € à plus de 2 000 € par mois pour un studio. Leur point commun ? Proposer un modèle de logement et des services axés sur le « bien vieillir », dans un environnement sécurisé et un cadre facilitant le maintien des liens sociaux. Tour d’horizon des principales solutions d’hébergement adaptées à la perte d’autonomie.

Les résidences autonomie

Généralement situées en centre-ville, près des commerces, des transports et des services, les résidences autonomie permettent de vivre indépendamment dans un logement individuel, principalement des studios (T1). L’environnement y est sécurisé, avec des services collectifs (laverie, restauration, animations…) ainsi que des équipements et des prestations à la carte. Régies par le Code de l’action sociale et des familles, ces établissements fonctionnent sur autorisation du conseil départemental, qui vérifie régulièrement leur qualité. Les résidents y sont locataires.

Pour qui ? Il faut avoir au minimum 60 ans et ne pas être dépendant (ce qui correspond à un GIR 5-6) ; les GIR 4 sont acceptés