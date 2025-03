Plus de 92 % des Français veulent vieillir à domicile (1). Et ils sont exaucés, puisque 95 % des plus de 65 ans vivent chez eux. Dans leur logement historique ou dans une habitation adaptée au grand âge (résidence autonomie ou seniors, habitat inclusif, béguinage…). Ce choix est parfait pour des personnes peu ou faiblement dépendantes. Il est également moins onéreux qu’un accueil en Ehpad, trois fois plus élevé en moyenne, selon une étude de la Commission des comptes de la Sécurité sociale publiée en septembre 2021. Soit 35 000 € par an en établissement contre 12 000 € à domicile, tous niveaux de dépendance confondus. À noter : ces derniers sont évalués selon la grille Aggir, qui établit six degrés de perte d’autonomie, de la plus petite, GIR 6, à la plus élevé, GIR 1. Attention, néanmoins, aux effets d’optique. Explications.

Vieillir chez soi a quand même un prix

Sans surprise, le budget à prévoir augmente avec l’importance de la perte d’autonomie. Sauf à ne s’appuyer que sur les proches aidants (conjoint, enfants…) (1) pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne (ménage, courses, préparation des repas…), ce qui a généralement des