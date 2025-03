« Pourquoi ça ne bouge pas, alors qu’il y a eu Orpea ? » Cette question où pointe le désarroi, nous l’avons entendue plusieurs fois en préparant ce dossier. De la part de familles ayant un proche qui réside, ou a résidé, en établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Mais aussi de la part de soignants, de délégués syndicaux, voire de directeurs d’Ehpad. Trois ans après les cas de maltraitance mis au jour au sein du réseau Orpea, les problèmes perdurent. Régulièrement, les médias se font l’écho de situations très préoccupantes : en mars 2024, révélations de mauvais traitements dans des structures du groupe Emera ; en septembre et novembre 2024, grèves et témoignages alarmants de salariés de deux Ehpad Domidep (1) ; en octobre 2024, plaintes pour « graves dysfonctionnements » contre un établissement Isatis du Val-de-Marne ; fin 2024, signalements et plaintes contre un Ehpad Colisée du sud de la France. Et ce ne sont là que quelques exemples !

Certes, nous avons aussi croisé, durant cette enquête, des directeurs engagés et enthousiastes, faisant de leur mieux avec les moyens du bord. Nous en avons vu payer de leur