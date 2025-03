L’étude d’Anne Penneau et Zeynep Or, publiée par l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes) en décembre 2024, remet les pendules à l’heure sur les Ehpad privés. On y apprend que les prix facturés aux personnes âgées par les établissements d’accueil ne dépendent en général pas de la qualité des soins prodigués. Selon les chercheuses, c’est le marché immobilier local et la concurrence qui expliquent en majeure partie les écarts de prix. Les autrices ont élaboré des critères plus pertinents pour mesurer la qualité globale ; nous vous les présentons ci-dessous. Espérons que les pouvoirs publics s’en empareront pour organiser des contrôles et fournir une meilleure information des familles…

1. Analysez le taux d’encadrement

Selon les deux chercheuses, les études internationales montrent que la présence en nombre suffisant de personnels soignants la nuit et le week-end permet de réduire les accidents ou autres difficultés, et participe à une meilleure qualité des soins. En France, ce taux est, en moyenne, de cinq par résident. C’est bien trop faible !

2. Observez le turn-over du personnel

Élevé, il est « le signe d’une moindre implication du personnel […], et peut être la conséquence d’un mauvais management qui se répercute sur la qualité des soins », note l’étude.

3. Voyez la fréquence des hospitalisations

Le nombre moyen d’admissions en service de médecine et chirurgie, ainsi que celui des réhospitalisations après 30 jours sont aussi d’assez bons révélateurs. De 2014 à 2019, la moyenne était de 54 admissions par an pour 100 résidents.

4. Vérifiez la coordination avec l’hôpital

À l’inverse, un taux élevé d’admissions en hospitalisation à domicile en Ehpad est un bon signe. De même que l’accueil d’une équipe mobile de soins palliatifs, psychiatriques et/ou gériatriques. Ces éléments témoignent d’une meilleure coordination des soins entre l’Ehpad et l’hôpital, ce qui est positif pour la qualité globale des soins.

5. Contrôlez quelques éléments matériels

La date des derniers travaux de rénovation ou de construction du bâtiment, le nombre de mètres carrés par résident, la proportion de chambres individuelles, équipées de douches, accessibles aux fauteuils roulants et disposant de l’air conditionné sont aussi utiles à connaître.