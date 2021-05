© Maksim M - stock.adobe.com Concours Film court Participez à notre concours sur la consommation de demain

Vous vous sentez l’âme d’un réalisateur ? Le thème de la consommation de demain vous inspire et vous avez envie d’exprimer votre créativité sur le sujet ? Empoignez votre caméra et participez au concours Film court organisé par l'UFC-Que Choisir.

Suivez les consignes et lancez-vous !

Le format du film doit être de 1 min 30 et portera sur une des deux thématiques :

Thématique n° 1 / Le consommateur et la consommation de demain.

L’UFC-Que Choisir souhaite relayer et valoriser les idées des consommateurs qui proposent des actes de consommation plus respectueux de l’environnement et protecteurs de leur santé ainsi que celle des générations futures.

L’enjeu : lutter contre l’hyperconsommation et aller vers une consommation plus raisonnée, responsable et utile. Exprimez vos convictions et idées au travers d'un film court, témoignez de ce que serait selon vous cette nouvelle façon de consommer à horizon 2050.

Thématique n° 2 / Qu’est-ce que j’attends d’une association de consommateurs.

Témoignez, au travers de votre œuvre, ce que vous ou votre génération attendez d'une association de consommateurs telle que l’UFC-Que Choisir. Parlez-nous des sujets de consommation qui vous préoccupent. Faites-nous part des combats que vous souhaitez nous voir mener dès aujourd'hui pour bâtir ensemble la société dans laquelle vous et vos enfants grandirez. Libérez votre parole afin qu'ensemble, nous puissions bâtir une société qui vous ressemble et qui soit plus respectueuse de notre planète.

Le film devra obligatoirement se terminer par le message suivant :

Avec l’UFC-Que Choisir, ayez le pouvoir d’agir !

Et indiquez notre site Internet : www.quechoisir.org

Ce message doit également comporter le logo des 70 ans de l’UFC-Que Choisir.

Informations complémentaires (1) :

Le dépôt des films se fera entre fin juin et le 2 septembre 2021.

La remise des prix se déroulera dans la semaine du 27 septembre 2021.

Les films gagnants seront diffusés du 1er octobre à la fin décembre dans le cadre des 70 ans de l’UFC-Que Choisir (sur les sites et les réseaux sociaux de l’association et sur toute communication liée aux 70 ans de l’association).

Les lots à remporter :

1 er prix 5 000 €

prix 5 000 € 2 e prix 2 500 €

prix 2 500 € 3 e prix 1 000 €

prix 1 000 € 4 e prix 750 €

prix 750 € 5e prix 500 €

Envoyez vos vidéos en les nommant d’un titre. Précisez vos coordonnées mail ainsi que les noms des membres de votre équipe si vous êtes plusieurs à avoir travaillé sur le projet. Pour les étudiants, merci de préciser le nom de votre école.

Les vidéos doivent être envoyées avant le 2 septembre 2021 à l’Agence Mlle Pitch à l’adresse électronique suivante : magali.faget@mlle-pitch.com

Merci de préciser en objet : CONCOURS FILM COURT 70 ANS UFC-QUE CHOISIR

Numéro de téléphone si besoin : 06 43 47 46 51.

Téléchargez le règlement du concours ici :

(1) Pour plus d’informations sur le concours, envoyez un e-mail à ctrancoso@quechoisir.org