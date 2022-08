Printemps des consommateurs Les associations locales s’exposent au soleil

Aux beaux jours, les bénévoles des associations locales de l’UFC-Que Choisir ont été présents sur les marchés et ont participé à divers événements, afin de diffuser des informations sur la consommation responsable.

Au cours du Printemps des consommateurs, qui a même un peu débordé sur l’été, les associations locales (AL) de l’UFC-Que Choisir ont intensifié leur présence sur le terrain. Rappelons que cette action nationale permet d’organiser des événements promouvant la consommation responsable partout en France. Les AL participantes ont ainsi investi leurs villes tout au long du mois de juin. Comme déjà évoqué ici, l’UFC-Que Choisir de Nîmes (Gard) a tenu une journée portes ouvertes le 14 juin. Au programme : exposition des clichés ­lauréats du concours Photogâchis, visites des habitants, de la presse régionale et de personnalités politiques du coin. D’autres associations locales, telles que celles de la Haute-Vienne, du Tarn ou des Vosges, se sont rendues sur les marchés ou ont pris part à des fes­tivités, certains bénévoles étant à pied d’œuvre dès 6 heures du matin ! Ils ont présenté aux passants les applications Quelproduit et Queldébit, mis en avant les pétitions lancées par l’UFC-Que Choisir ou encore échangé autour de sujets liés à la thé­matique de ce Printemps (pesticides, circuits courts, Nutri-Score…). À La Rochelle (Charente-Maritime), les bénévoles des AL ont ­participé aux « 10 jours de la vie locale et citoyenne », un moment de rencontres et de débats au centre social et culturel Christiane-Faure. Autant ­d’occasions de se faire connaître en plus d’informer les consommateurs !