Printemps des consommateurs Excellent bilan

Comme chaque année, l’UFC-Que Choisir a dressé le bilan de son Printemps des consommateurs. Cette sixième édition a remporté un vif succès, avec 93 associations locales (AL) participantes dans toute la France et 200 actions menées. Réduction de l’utilisation de l’eau, focus sur l’alimentation équilibrée, prise de mesures antigaspi, présentation de l’application Quelproduit (produits alimentaires, cosmétiques et ménagers)… la consommation responsable était à l’honneur via des jeux, des conférences, des ateliers ou des porteurs de parole. Mot d’ordre de 2023, la protection des données personnelles occupait une large place. Dans le cadre de la campagne nationale de l’UFC-Que Choisir, lancée en début d’année, un travail de sensibilisation a été réalisé par diverses AL. Elles ont organisé un escape game, présenté le site Jenesuispasunedata.fr ou animé des conférences sur le vol d’informations personnelles ou les arnaques en ligne. Les bénévoles de la Charente-Maritime ont traité le sujet de la sobriété numérique au cours de la « Semaine super nulle… en carbone », orchestrée par le collectif local Ouaaa !, engagé pour la transition écologique. Des moments d’échange qui continueront à fleurir bien après le printemps.

UFC-Que Choisir