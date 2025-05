« À qui faire confiance ? » La question est posée par l’association locale (AL) du Val-de-Seine dans son dernier bulletin. Elle y rapporte les conclusions d’une étude américaine mettant en lumière la vulnérabilité des personnes âgées, qui ont tendance à faire confiance à des escrocs sur leur « bonne mine ». L’université de Floride, qui a mené les travaux, note en effet que les premières impressions sont plus positives chez les séniors que chez les adultes plus jeunes. « Un jeu de hasard a été proposé aux participants, relate l’article. Ils pouvaient gagner ou perdre de l’argent selon les cartes choisies dans un jeu. Mais certaines étaient mensongères. Certaines proposaient des gros gains, avec en réalité des pertes importantes, tandis que d’autres offraient des gains modestes, mais plus prévisibles. […] Toutes les cartes ont été associées à des photos de visage. » Résultat : « La majorité des adultes (jeunes comme plus âgés) ont d’abord choisi les cartes représentées par des visages dignes de confiance [pris au naturel]. Mais lorsqu’ils ont commencé à perdre avec les cartes supposées dignes de confiance, les jeunes adultes ont changé leur manière de jouer pour éviter les pertes d’argent. Au contraire, les personnes plus âgées ont passé la majeure partie du jeu à tenter d’obtenir de bons résultats car ils semblaient privilégier leur première impression de confiance. » Pourquoi ? Les auteurs de l’étude l’expliquent par le cumul de tranches de vie en vieillissant. « Il peut y avoir des situations où le fait de s’appuyer sur des expériences antérieures nous fait prendre la mauvaise décision […] », résume l’AL. En outre, « discerner la fiabilité résulte d’un processus complexe […] influencé par les premières impressions immédiates et par les évaluations des autres. […] Attention donc “au loup déguisé en agneau”. » Nous voilà prévenus !

UFC-QUE CHOISIR DU VAL-DE-SEINE (78)