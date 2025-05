Le garagiste d’Orléans qui a vendu une Renault Twingo d’occasion à Madame E. la convainc de souscrire une assurance d’un an (prise en charge des réparations et assistance). Onze mois plus tard, la voiture tombe en panne près de Niort et reste immobilisée dans un garage de la région. L’automobiliste demande au vendeur de faire jouer l’assurance. Des échanges d’e-mails entre les divers intervenants donnent à penser que la réparation est en cours. Mais le temps passe, et le véhicule stationne toujours à l’atelier. Madame E. prend alors contact avec son association locale (AL) UFC-Que Choisir afin d’accélérer les choses. L’AL adresse plusieurs courriers aux protagonistes du dossier. En retour, l’expert de l’assureur l’informe que la remise en état de la Twingo – un changement de moteur est nécessaire – sera couverte par la garantie. Il faudra attendre encore quelques mois avant que la voiture soit restituée à Madame E. Les délais ayant été excessifs (pas loin d’un an), cette dernière réclame un dédommagement. L’assureur lui propose en compensation de l’exempter de la franchise de 720 €. Sur les conseils de l’AL, elle accepte.

UFC-QUE CHOISIR D’ORLÉANS (45)