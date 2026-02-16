Le Bureau de l’UFC-Que Choisir annonce la nomination de Pierre Pageot en tant que Directeur Général Délégué, à compter d’aujourd’hui.

Il succède à Jérôme Franck, qui a dirigé l’association pendant 12 années, afin de poursuivre et amplifier l’action de l’UFC-Que Choisir au service des consommateurs et des consommatrices.

Engagé depuis 2012 au service de l’intérêt général, Pierre Pageot a développé la branche média du Groupe SOS avant d’en diriger son secteur Transition écologique et Territoires, regroupant une cinquantaine de structures, 2 000 salariés et 20 000 bénévoles, avec pour mission de déployer une transition écologique juste sur les territoires.

Créée en 1951, l’UFC-Que Choisir est la première association de consommateurs de France. Elle agit pour informer, conseiller et défendre les consommateurs et consommatrices. Elle s’appuie sur un réseau de 127 associations locales, plus de 4 000 bénévoles et publie en toute indépendance les titres Que Choisir (web, mensuel, Santé, Budgets et Pratique). L’action de l’association est fondée sur 3 valeurs indissociables : expertise, militantisme et indépendance.

Avec l’arrivée de Pierre Pageot, l’association réaffirme son engagement : rendre la consommation responsable accessible à toutes et tous.

« L’UFC-Que Choisir est un mouvement collectif engagé. Ensemble, nous voulons faire avancer la société vers une consommation plus responsable, respectueuse des enjeux environnementaux, sociétaux et sanitaires. L’arrivée de Pierre Pageot marque une étape importante pour continuer à porter cette ambition », se réjouit Marie-Amandine Stévenin, Présidente de l’UFC-Que Choisir.

L’UFC-Que Choisir remercie Jérôme Franck pour le travail accompli et souhaite pleine réussite à Pierre Pageot dans ses nouvelles fonctions.​​​​​