Marie-Amandine Stévenin succède à Alain Bazot à la tête de l’UFC-Que Choisir

Après 20 ans à la tête de l’UFC-Que Choisir, Alain Bazot n’a pas souhaité renouveler sa candidature au Conseil d’administration national qui, lors de l’Assemblée Générale qui s’est déroulée le 10 et 11 juin, a élu Marie-Amandine Stévenin, nouvelle présidente de l’UFC-Que Choisir.

Âgée de 43 ans, avocate de profession, Marie-Amandine Stévenin, jusqu’alors vice-présidente de l’UFC-Que Choisir entend inscrire son action dans la continuité de celle d’Alain Bazot et du rapport d’orientation 2023-2027 adopté par l’association, à savoir la concrétisation d’une consommation plus responsable, respectueuse des enjeux sanitaires, environnementaux et sociétaux. Elle entend par ailleurs maintenir et garantir les indispensables synergies entre toutes les composantes du Mouvement UFC-Que Choisir (adhérents, abonnés, bénévoles, salariés, sympathisants…).

« À l’heure du réchauffement climatique, la consommation responsable est un enjeu majeur qui exige une action résolue des entreprises et des décideurs politiques pour permettre à tous de consommer mieux et moins. L’UFC-Que Choisir, dans toutes ses composantes entend continuer de se mobiliser pour obtenir au-delà des mots, des actes concrets des différentes parties prenantes. » a souligné Marie-Amandine Stévenin lors de l’Assemblée Générale de l’UFC-Que Choisir.

À l’occasion de son élection, Marie-Amandine Stévenin a rendu hommage aux victoires remarquables obtenues sous la Présidence d’Alain Bazot comme le coup d’arrêt aux tarifications excessives des communications mobiles (tarification à la seconde, prix des SMS, abolition du roaming), la condamnation pour entente des opérateurs de téléphonie mobile, l’adoption du Nutri-Score comme modèle officiel d’étiquetage nutritionnel en France, la fin du crédit revolving, la mise en place d’une action de groupe sans oublier la généralisation de la résiliation à tout moment de l’assurance auto/habitation, de l’assurance emprunteur et des complémentaires santé…

En reconnaissance de son action et de son engagement sans faille aux côtés des consommateurs, le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale ont accordé à Alain Bazot le titre de « Président d’honneur de l’UFC-Que Choisir. »